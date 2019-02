V Kutné Hoře spějí do finále opravy severního křídla Jezuitské koleje, v níž sídlí Galerie Středočeského kraje, i přilehlých zahrad. Vpředu je chrám sv. Barbory.

Kutná Hora - Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře letos čeká několik změn, které souvisejí s návštěvnickým provozem. Farnost chce upravit severní vstup, jímž do památky vcházejí návštěvníci. Obchůdek se suvenýry se přesune do sakristie, která tak bude nově zpřístupněna veřejnosti. Vcházet do chrámu a vycházet se bude stejným portálem, jen pro větší komfort návštěvníků budou obě cesty odděleny, informovala ČTK Julie Němcová z Římskokatolické farnosti-arciděkanství Kutná Hora.

"Připravuje se také úprava orientačního systému pro turisty a obměna expozice na emporách. Práce proběhnou v dílčích etapách tak, aby nedošlo k omezení provozu chrámu," uvedla Němcová.

Farnost také plánuje obnovu zvonů Michal a Ludvík, které jsou umístěny v jižní věži bývalé Jezuitské koleje. Tyto zvony odnepaměti patří k chrámu svaté Barbory a ohlašují slavnosti a svátky i jiné události veřejného života. V současnosti jsou oba zvony vyřazeny z provozu kvůli špatnému technickému stavu.

Chrám svaté Barbory loni navštívilo přes 324.000 turistů, meziročně o 4,7 procenta méně. Jedním z důvodů poklesu návštěvnosti mohlo být sloučení vstupného do přízemí chrámu, na vnitřní balkony neboli empory a do kaple Božího Těla. Díky této změně jsou však vnitřní balkony celoročně přístupné, dříve byly otevřeny jen od dubna do října.

Stavba pětilodního chrámu začala roku 1388 a jejím prvním architektem byl pravděpodobně Jan Parléř. Po husitských válkách stavba ustrnula, znovu se začalo budovat v polovině 16. století a dokončena byla až počátkem 20. století. Mezi jejími staviteli byli Matyáš Rejsek a Benedikt Rejt. Chrám budovaný po vzoru francouzských katedrál je velmi zdobný, v interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století.