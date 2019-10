Chovatelé v ústecké zoo přestěhovali na zimu aligátora

Chovatelé v zoologické zahradě v Ústí nad Labem stěhovali 2. října 2019 aligátora Libora do zimního stanoviště.

Ústí nad Labem - Aligátor Libor ze zoologické zahrady v Ústí nad Labem se dnes stěhoval. Téměř desítka chovatelů ho přesouvala ve 2,5 metru dlouhé bedně do zimního stanoviště. V sezonním i v zimním stanovišti je téměř padesátiletý Libor sám, přitom v zoo mají ještě samici Adélu. Ta ale žije v odděleném stanovšti, kam mají přístup jen chovatelé. Na nový domov pro aligátory nemá zoo peníze, řekl dnes ČTK chovatel plazů František Šubík.

Zařízení, kde by mohli být oba aligátoři spolu, je stále v plánu. "Chuť, vůle a touha, to by tady všechno bylo, problém jsou prostě finance," řekl chovatel. Dodal, že zatím aligátoři nemohou být spolu právě kvůli nevhodnému stanovišti.

"Při tom krmení, jak jsou velký, robustní a hodně se při tom mrskají, tam může docházet k potravní konkurenci. Pak by hrozil úraz," řekl chovatel. V minulosti Libor ve venkovním stanovišti při krmení zranil samici Elišku, která na následky zranění uhynula.

Dvakrát za rok, kdy zoo stopadesátikilového Libora stěhuje, zažívá chovatel velký adrenalin. "Obavy jsem úplně neměl, ale ten adrenalin je to vždycky," popsal. "Asi by se mohlo stát, že někomu uklouzne noha a ten aligátor mu ji ukousne," řekl Šubík. V minulosti nikdo k úrazu nepřišel.

Libor, který se v zajetí může dožít i 80 let, je v dobré kondici. Chovatele ale trápí neukáznění návštěvníci, kteří na něj hází kameny. "Je dost omlácený od návštěvníků. Tenhle rok jsem vyfotil několik fotografií, kdy měl na hlavě nebo na zádech šutr, teď si také jeden přivezl," řekl Šubík. Dodal, že si myslí, že je Libor v důsledku ataků slepý.

Zoo plánuje chov aligátorů i do budoucna. "Plánujeme samozřejmě další chov aligátorů, ale trošku nás v tom brzdí chovné zařízení, které stále nemáme," dodal chovatel.