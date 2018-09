Praha - Předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Jozef Chovanec je s výkony sudích v dosavadních devíti kolech první ligy poměrně spokojený a nezaznamenal chybu, která by ho zneklidnila. Domnívá se, že komise jde správnou cestou. Spokojený je i s používáním videa, Česko je podle něj hodnoceno v práci s novou technologií jako šesté nejlepší v Evropě.

"Viděli jsme dobré, průměrné i slabší výkony. Nemyslím si, že rozhodčí podávají až tak špatné výkony. Jsem rád, že těch horších bylo méně. I díky tomu, že nám slouží video. Myslím, že jdeme správnou cestou. Mrzí mě každá chyba, ale nedá se říct, že mě něco zneklidňovalo. Do takové situace se, doufám, za celou dobu nedostaneme," řekl novinářům Chovanec.

"Jsem rád, že už nejsme tou poslední zemí, kde se nastavovala pouze minuta nebo dvě, že jsme svědky i sedmi osmi, což je v pořádku. Jsem rád, že se více postihuje simulování, snažíme se krůček po krůčku odstraňovat tyhle nešvary," dodal Chovanec, který vede komisi od konce června.

Zatím nechtěl hodnotit, zda se rozhodčí v této sezoně zlepšili. "Na to je ještě brzy. Zápasy, které naše rozhodčí prověří, ještě teprve přijdou. Čím víc se bude blížit konec základní části a rozdělení na části pro nadstavbu, o to víc bude nervozita. Větší důraz budeme klást na chladnokrevnost rozhodčích, aby byli soustředění," řekl Chovanec.

Od nové sezony asistuje video na třech zápasech ligového kola. "Samozřejmě bych byl nejradši, kdyby bylo na všech zápasech. Tím bychom uspokojili všechny týmy a narovnaly by se tím podmínky. Co mám informace, tak podle hodnocení se jako pilotní projekt pohybujeme na šestém místě. Pořád je co zlepšovat, ale jsme na dobré cestě. Samozřejmě je to otázka (lepšího) softwaru, ekonomiky, není snadné shánět na tento projekt prostředky," uvedl bývalý reprezentant.

"Je to projekt LFA, my s nimi spolupracujeme, vyškolujeme ještě další rozhodčí. V dalším semináři tu budeme mít zahraniční experty na video, kteří byli účastníky mistrovství světa a odřídili tam osm deset zápasů. Na prosincový seminář by pak měl přijet zase italský odborník z UEFA," nastínil Chovanec.

Vnímá i negativní reakce některých ligových trenérů k videu. Výhrady měli například plzeňský Pavel Vrba nebo jablonecký Petr Rada. "Reakce jsou různé, někdo si to pochvaluje, někdo může mít úplně jiný názor. My to akceptujeme a snažíme se to s LFA zdokonalovat. Myslím, že ti trenéři jsou někdy i pod dojmem špatného výsledku nebo hry. Kdyby se s Pavlem udělal rozhovor možná o půl hodiny déle, třeba by mluvil trochu jinak," podotkl.

Komisi v začátku provázely různé spekulace, nyní ale podle Chovance pracuje bez problémů. "Nepociťuji nic, že bychom šli nějakým špatným směrem. Přišel jsem s jinými myšlenkami, než pracovala minulá komise. Je důležité, aby byl každý názor akceptovatelný. Občas se může stát, že něčí názor není většinový, ale zatím za mnou nikdo osobně nepřišel s nějakým podnětem, že by s něčím nesouhlasil. Ani kluby zatím nevyslovily žádné negativní věcí, žádné tlaky necítím," uvedl Chovanec.