Choupenitch zatím medaili z Tokia nestihl řádně oslavit, potřebuje i odpočívat

Praha - Jen dva dny po životním úspěchu na olympijských hrách se vrátil do Česka bronzový šermíř Alexander Choupenitch. S ohledem na protiepidemická opatření v Japonsku totiž musel krátce po své soutěži opustit dějiště her. Přestože tak přímo v Tokiu prakticky nestihl medaili oslavit, nevadilo mu to. Slavit se chystá nyní doma, kde si zároveň chce pořádně fyzicky i psychicky odpočinout.

"Jsem strašně rád, že na letišti byli moji kamarádi a lidé z Českého šermířského svazu, což mi udělalo radost. Vždy, když jsem cestoval, tak jsem snil o tom, že na mě (na letišti) bude někdo čekat s cedulkou. A nikdy se mi to nestalo. Teď to bylo napoprvé hodně dobré," usmíval se Choupenitch po náročné cestě z Japonska. "Teď se chystám na zasloužený odpočinek. Fyzický i mentální. Konkrétní program ale nemám, vše jsem měl naplánovaného do šestadvacátého, což byl můj den D," řekl sedmadvacetiletý fleretista.

Může se stát, že bude doma sedět na gauči, dívat se na filmy nebo půjde na kafe s přáteli. "Nevím. Teď ze mě spadl obrovský tlak a moje očekávání. Cítím se úplně prázdný, ale zároveň jsem plný emocí. Těžko říct, co bude další dny," uvedl Choupenitch.

Určitě si však najde čas na oslavy. V Tokiu na ně nedošlo. Po soutěži si plnil povinnosti a do olympijské vesnice se dostal až ve dvě hodiny v noci. "Člověk, když vstává v šest, tak po takovém dnu nemá úplně sílu na trsání. Adrenalin tam ale pořád jede a kdybych šel hned spát, tak neusnu. Dali jsme si s trenérem pivo, poté ještě jedno z fyzioterapeutem a pár lidma. Určitě to nebyly tak divoké oslavy, jako si pamatuji z Ria. Věřím ale, že nějaké oslavy přijdou a těším se na ně. Nejdříve si ale musím trošku odpočinout," řekl.

Motivace do dalších let mu rozhodně nechybí. "Skončil jsem třetí a ještě jsou tam stříbrná a zlatá. Teď si odpočinu, a pak přijde tvrdá práce. Jen přes ni mohou přijít dobré výsledky," podotkl Choupenitch. Netuší ale, jak dlouhá cesta bude. "Motivace tam ale určitě je," řekl.

V Tokiu měl radost i z toho, že hry zakončil vítězným zápasem. "Když jsme šli na vyhlášení, tak ten, který skončil druhý, byl opravdu smutný a bylo to na něm poznat. Myslím si, že skončit třetí, vítězným zápasem a s pozitivními emocemi, je skvělé. To je můj drive do budoucna," uvedl.

Syn běloruských operních umělců, který se narodil v Brně, se medailově prosadil na své druhé olympiádě. Před pěti lety v Riu vypadl hned v úvodu, což však s odstupem času považuje za úspěch. Odpovídalo to jeho tehdejší výkonnosti.

"Pak jsem pět let hodně dřel. Pracoval jsem na sobě, na všech aspektech. Nejen po šermířské stránce, ale po psychologické a fyzické. Jsem strašně rád, že se mi to povedlo," podotkl. A vyzdvihl, že v daný moment prodal vše, co natrénoval. "Dnes nebo zítra dám na sítě video, které jsem si sám pro sebe natočil den před tím, než jsem šel šermovat a kde jsem zhodnotil svůj trénink. A stál za opravdu velké kulové. O tom to ale je. Jeden den to člověku nejde a druhý den dá vše dohromady a prodá to v daný okamžik."

Zisk medaile nepovažuje jen za svůj úspěch, ale za úspěch celého českého šermířského hnutí. "Věřím, že je to jen začátek a úspěchů přijde více," řekl. Zároveň doufá, že bude inspirovat i děti, aby se daly na šerm.

"Zápas o bronz prý sledovalo v televizi skoro 300.000 lidí live, což mi přijde hodně. Spousta z nich dříve o šermu neslyšela. Věřím, že popularita sportu přijde a věřím i Českému šermířskému svazu, že to ustojí a všem děckám dají skvělý servis. Myslím si, že to bude hodně na nich, aby to uchopili a zvládli," dodal Choupenitch.