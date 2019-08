Choupenitch si nahráním singlu splnil sen, pomohl mu DJ Wich

Praha - Český šermíř Alexander Choupenitch si splnil sen na hudebním poli. V produkci DJe Wiche nahrál singl nazvaný Víme oba. Navíc k němu za pomoci královny českého twerku Anet Antošové, jež se postarala o choreografii, natočil také videoklip, který bude k vidění od dnešního večera na serveru youtube.com.

Pětadvacetiletý fleretista má hudbu v krvi, jeho rodiče jsou operní pěvci. Sám v minulosti zpíval ve sborech, sedm let hrál na klavír, také hrál v divadle. Už jako malý psal texty a hudbu velmi rád prakticky neustále poslouchá.

"U hudby jsem byl neustále. Rap poslouchám při závodech, protože člověka nabíjí. Texty píšu od svých 11 let. Jako malý jsem psal básničky, tou první bylo 'Sám doma', pak tam byla taky třeba 'Óda na lasagne' a podobně. Ale rap do hudby a instrumentálek píšu asi tak dva roky. Kolik těch textů je? Možná i na dvě alba," řekl Choupenitch novinářům.

Píseň Víme oba vznikla zkraje roku. "V lednu jsem napsal text v Londýně v kavárně, když jsem měl mezi tréninky. Je to pro mě ventil, taková terapie při tom, co dělám. V dubnu se to nahrálo a pak jsme natočili i klip. Mám z toho velkou radost, jak to dopadlo," pochvaloval si účastník olympijských her v Riu de Janeiro.

"Mojí motivací bylo něco, co bude dobrý. Udělat si písničku, nějak ty moje texty uvést do života a zároveň rozšířit povědomí o mém sportu, protože si myslím, že ten sport si to zaslouží. Když lidi uvidí, jak holky tančí s fleretem, tak si třeba řeknou, že to je fajn, a dají děti na šerm," řekl Choupenitch s úsměvem.

DJ Wich, hudební producent a DJ česko-slovenské hiphopové scény, byl pro něho tak trochu automatickou volbou. "On je pro mě legendou, poslouchal jsem ho už jako malej a bylo to pro mě jednoznačné rozhodnutí," prohlásil Choupenitch.

Natáčení klipu se protáhlo na 14 hodin, takže se Choupenitchovi hodila i jeho fyzická kondice. "Na tréninky šermu jsem zvyklý už 15 let, pět až šest hodin denně. Tady to bylo něco jiného, hodně čekání, což je jako na šermířských závodech, kde to čekání nesnáším. Ale i když to bylo dlouhé, tak to nakonec strašně rychle uteklo," připomněl Choupenitch.

Když se kvůli klipu dostal k metě tisíce výpadů, už trochu cítil únavu. "Ale Anet Antošová s holkama tam přišly v jedenáct dopoledne a do deseti večer pořád tančily, to bylo neskutečný," ocenil Choupenitch.

Přiznal, že rodiče nejsou zrovna fanoušky rapu. "Ale baví je to, jak je to veselé," smál se. A co propojit doma rap s operou? "Úplně to vidím - taťka v župánku jako vždy, mamka hraje na klavír, já bych do toho mohl něco rapovat. Zajímavá myšlenka... Jen nevím, jestli by to někoho zajímalo," konstatoval Choupenitch.