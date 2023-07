Chorý věří, že k Plzni se znovu přikloní štěstí a v odvetě s Dritou uspěje

Plzeň - Útočník Tomáš Chorý po překvapivé bezbrankové remíze s Dritou v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy litoval mnoha neproměněných domácích šancí. Osmadvacetiletý fotbalista ale věří, že Západočeši střeleckou smůlu protrhnou a příští týden zvládnou odvetu v Kosovu a postoupí do další fáze kvalifikace.

"Zápas jsme vzali za výborný konec. Věděli jsme, že musíme být agresivní, dobří na míči, rychlí dopředu. Dostávali jsme se do dobrých šancí, bohužel jsme ani jednu neproměnili. Samozřejmě zklamání je na naší straně, ale furt věříme, že postoupíme do další fáze," řekl Chorý na tiskové konferenci.

"Na druhou stranu je nesmíme podceňovat. Zas tam nepojedeme, že se to udělá samo. Musíme k tomu přistoupit minimálně tak, jak jsme k tom přistoupili dneska, ne-li o něco líp. Musíme být stejně nastavení a hladoví. Věřím, že se to na naši stranu otočí, dáme branky a odvezeme si postup," doplnil olomoucký rodák.

Viktoria v sobotu zahájila prvoligovou sezonu porážkou 0:1 v Teplicích a branku nedala ani ve druhém soutěžním duelu pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem. "Nemyslím si, že byla nervozita. Dneska hráči soupeře padali do střel, dvakrát to spadlo na břevno. Štěstí se na nás teď neobrátí, musíme tomu jít naproti. Každý trénink makat, pilovat střelbu, ať to tam spadne. Věřím, že pak se ten pytel roztrhne," prohlásil Chorý.

Zatímco v úvodní půli se ještě Plzeň zahřívala, po změně stran už měla nad Dritou drtivou převahu. "Určitě jsme zápas měli ve svých rukách. Byly tam náběhy, možná mohly být lepší centry do vápna, ze kterých jsme mohli mít víc závarů i šancí. První poločas jsme si říkali, že to tam musíme víc dostávat. Chodilo to tam jenom z levé strany, škoda, že to nechodilo i z pravé, protože bychom byli ještě silnější," uvažoval vytáhlý útočník.

Kosovský vicemistr urputně bránil, ale měl dvě velké příležitosti z brejků. Po prvním z nich ve 14. minutě brankář Jindřich Staněk dostal žlutou kartu za faul mimo šestnáctku a v 86. minutě Albert Dabiqaj zase těsně přestřelil.

"Byl jeden oranžový faul, kdy tam Jindra vyletěl, a pak druhá situace ke konci. Jinak dveře naší obrany byly zavřené. Hráli jsme to výborně. Věděli jsme, že Drita bude hrát ze zabezpečené obrany a my si budeme muset pomoct i standardkami, rychlým otáčením hry a centry do vápna. To se nám dařilo, jenom jsme neproměnili šance. Nachystaní jsme na soupeře byli a jsme. Víme, s čím tam příští týden pojedeme," dodal Chorý.