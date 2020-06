Chorý s Mihálikem výhru nad Spartou věnovali zesnulému Čišovskému

Plzeň - Plzeňští fotbalisté Tomáš Chorý a Ondřej Mihálik věnovali domácí vítězství 2:1 nad Spartou bývalému obránci Viktorie Mariánu Čišovskému, který dnes ve 40 letech podlehl nemoci ALS. Pro autory gólů byl zápas třetího kola skupiny o titul nadstavby první ligy psychicky i fyzicky náročný.

"Nezbývalo nám nic jiného, než ukázat na hřišti, jaký Číša byl bojovník celý svůj život. Vítězství bylo hlavně pro něj," řekl Mihálik v nahrávce pro média. "Jsem fakt strašně šťastný, že jsme výhru poslali Mariánovi a že tady u toho byla celá jeho rodina," doplnil Chorý.

Smutná zpráva druhý tým tabulky zastihla ráno. V šatně promluvil i generální manažer západočeského klubu Adolf Šádek. "Určitě to bylo nepříjemné, když jsme se tady střetli. Všichni jsme byli smutní. Do kabiny přišli pan Šádek a pan trenér (Adrian Guľa) s tím, že je to prostě na prd," uvedl Mihálik.

"Asi každému, kdo se to dozvěděl, píchlo u srdce. Nejen tady v Plzni, ale v celé České a Slovenské republice. Ta zpráva je strašně smutná a nedá se ani slovy popsat," přidal Chorý.

Pětadvacetiletý útočník ve 24. minutě vystřídal zraněného spoluhráče Jeana-Davida Beauguela. Krátce po změně stran otevřel skóre hlavou z rohu a při oslavě gólu namířil do nebe prsty a poté i černou pásku. V 65. minutě Chorý ještě připravil druhou branku pro Mihálika.

"Chci hlavně pomoct týmu, což je pro mě priorita. Gól a asistence jsou pro mě opravdu jenom okořeněním toho, že jsme zápas zvládli. Marián teď může v klidu odpočívat," konstatoval olomoucký rodák a odchovanec.

Mihálik svou brankou oslavil páteční podpis tříleté smlouvy s Plzní, která ho vykoupila z nizozemského Alkmaaru po ročním hostování. "Jsem rád, že jsem ten výkon ještě okořenil vítězným gólem po skvělé přihrávce Tomáše Chorého. My to cvičíme každý trénink. Jsme spolu domluveni, že jakmile to dostane do lajny, tak já tam sprintuju a Tomáš mě vždycky najde," ocenil třiadvacetiletý ofenzivní univerzál.

"Byl to náročné, bylo velké teplo. Tempo zápasu bylo dost vysoké, hrálo se nahoru dolů. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a aspoň takhle poslali Mariánovi výhru," dodal Mihálik.