Chorvatský Dubrovník v boji proti hluku zakázal kufry na kolečkách

Dubrovník (Chorvatsko) - Starosta chorvatského Dubrovníku oznámil sérii opatření, která mají snížit hlukovou zátěž pro místní obyvatele. Jejich součástí bude i zákaz kufrů na kolečkách. Město přezdívané perla Jadranu v době rekordního růstu cestovního ruchu čelí náporu turistů, napsal francouzský list Le Parisien.

Dubrovník je obětí vlastního úspěchu. Radnice zákazem vyšla vstříc výzvám obyvatel historického centra města, aby více bojovala proti nadměrnému hluku. Po hluku z restaurací se nyní starosta Mato Franković zaměřil na kufry turistů, kteří každoročně do této mimořádně oblíbené destinace přijíždějí ve velkých počtech.

"Opatření s okamžitou platností: od letošního léta budou turisté povinni nosit své kufry v rukou, nikoliv je tahat na kolečkách," popsal záměr radnice deník Jutarnji List. Od listopadu pak město zavede povinné úschovny zavazadel a po centru města bude zakázáno pohybovat se se zavazadly.

"Kufry se budou nechávat ve skříňkách a my je za poplatek odvezeme na adresu ubytování. To je teprve začátek, konečným cílem je vytvořit logistické centrum v rámci letiště, po jehož vybudování budou všechna zavazadla doručena přímo do místa ubytování," uvedl Franković v rozhovoru s deníkem.

Toto opatření, které se někomu může zdát překvapivé, je součástí programu s názvem Respektujte město, v němž Dubrovník již několik let prezentuje pravidla pro turisty. Město i tamní turistické sdružení vytvořily animovaný návod, který například připomíná, že je zakázáno venčit psy bez vodítka, nechávat odpadky na ulici, jezdit na motorce nebo koloběžkách, lézt na památky nebo se procházet po centru města bez trička.

Aby se tato pravidla dostala do povědomí návštěvníků, promítá se nyní toto video na palubách výletních lodí a letadel společnosti Croatia Airlines. Podle deníku Jutarnji list, by se do programu mohly zapojit i další letečtí přepravci.

Podle chorvatské veřejnoprávní televize HRT vzrostl cestovní ruch v zemi od začátku roku oproti loňsku o 32 procent. Částečně to lze přičíst snazšímu cestování, které umožnil vstup Chorvatska do eurozóny a schengenského prostoru k letošnímu 1. lednu letošního roku.