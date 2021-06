Chorvatsko se může v osmifinále ME pomstít Španělům za tři roky starý debakl

Ilustrační foto - Utkání fotbalového ME Chorvatsko - Skotsko v Glasgow, Nikola Vlašič (uprostřed) se raduje z gólu.

Ilustrační foto - Utkání fotbalového ME Chorvatsko - Skotsko v Glasgow, Nikola Vlašič (uprostřed) se raduje z gólu. ČTK/AP/Petr David Josek

Kodaň - Fotbalisté Chorvatska a Španělska se utkají v pondělním osmifinále mistrovství Evropy v Kodani. Soupeři české reprezentace ve skupině dokázali favorizovaný výběr "La Roja" porazit na minulém Euru i v Lize národů, kde s ním ale také v září 2018 utrpěli historický debakl 0:6. Zápas na stadionu Parken začíná v 18:00.

Oba pondělní osmifinalisté si postup zajistili až v závěrečném třetím kole skupinové fáze. Chorvati po porážce 0:1 s Anglií a remíze 1:1 s Českem porazili Skotsko 3:1. Španělé nerozhodné výsledky 0:0 se Švédskem a 1:1 s Polskem odčinili suverénním triumfem 5:0 nad Slovenskem, kterým vyrovnali nejvyšší vítězství v dějinách ME.

"Španělsko proti Slovensku ukázalo opravdovou kvalitu, je to mladý, rychlý a energický tým. Hru mají založenou na vysokém presinku s mnoha přihrávkami, ale my máme svoje kvality a také pro ně nebudeme snadným soupeřem," uvedl chorvatský trenér Zlatko Dalič.

Vicemistrům světa bude chybět klíčový ofenzivní hráč Ivan Perišič. Se dvěma góly nejlepší týmový střelec na šampionátu byl pozitivně testován na koronavirus a musí na 10 dní do izolace. Chorvatského stopera Dejana Lovrena do utkání nepustí disciplinární trest za dvě žluté karty.

Španělský záložník Dani Olmo očekává vyrovnaný duel. "My i Chorvatsko jsme na cestě do osmifinále ukázali svou sílu, ale nemyslím si, že je někdo z nás favorit. Je to padesát na padesát," řekl bývalý fotbalista Dinama Záhřeb. "Trenér (Luis Enrique) má Chorvaty výborně nastudované, ale kdyby chtěl, rád se s ním podělím o své zkušenosti. Většinu z nich jsem poznal jako spoluhráče nebo protihráče," doplnil Olmo, který nyní působí v Lipsku.

V útoku trojnásobných evropských šampionů by měl znovu nastoupit i nejlepší kanonýr z aktuálního výběru Álvaro Morata navzdory svému trápení na Euru. Dal jeden gól, ale další velké šance zahodil včetně penalty proti Slovákům. Útočník Atlética Madrid hostující v Juventusu Turín přiznal, že fanoušci vyhrožovali smrtí jemu i jeho rodině. Při všech třech zápasech skupiny v Seville diváci na Moratu pískali.

"Kritika k naší práci patří a musíme ji umět přijmout, ale tohle je neakceptovatelné. Jsme přeci lidské bytosti," prohlásil Olmo. "Morata je špičkový útočník, jeden z nejlepších. Má sílu i techniku. Je jenom otázka času, kdy to v něm bouchne a vstřelí dva nebo tři góly," dodal šéf chorvatského svazu a bývalý kanonýr Davor Šuker.

Postupující se ve čtvrtfinále střetne s vítězem dalšího pondělního osmifinále Francie - Švýcarsko. Hrát se bude 2. července v Petrohradu.

Statistické údaje před pondělnímm osmifinále Chorvatsko - Španělsko Výkop: pondělí 28. června, 18:00 (Kodaň). Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Dankert (video, Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 14. - 6. Bilance: 8 3-1-4 9:15. Bilance na ME: 2 1-0-1 2:2. Předpokládané sestavy: Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Vida, Čaleta-Car, Gvardiol - Modrič, Brozovič, Kovačič - Vlašič, Rebič, Petkovič. Španělsko: Simón - Azpilicueta, García, Laporte, Alba - Koke, Busquets, Pedri - Moreno, Morata, Sarabia. Absence: Perišič (koronavirus), Lovren (trest za 2 ŽK) - Azpilicueta (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Brozovič, Čaleta-Car, Kovačič - Alba, Busquets, P. Torres, Rodri (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Perišič (30) - Morata (20). Nejlepší střelci na ME: Perišič (2) - Laporte, Morata, Sarabia, F. Torres (všichni 1). Zajímavosti: - Španělsko ve skupině ME 2012 porazilo Chorvatsko 1:0, ve skupině Eura 2016 zase vzájemný souboj vyhráli Chorvaté 2:1 - Španělsko v předposledním vzájemném zápase v Lize národů v roce 2018 doma deklasovalo Chorvatsko 6:0 a připravilo mu rekordní porážku, v odvetě ale vicemistři světa zvítězili 3:2 - Chorvatsko na ME prohrálo s Anglií 0:1, remizovalo s Českem 1:1 a porazilo Skotsko 3:1 a do osmifinále prošlo z druhého místa skupiny D - Španělsko na turnaji po remízách 0:0 s Polskem a 1:1 se Švédskem deklasovalo Slovensko 5:0 a postoupilo jako druhý tým skupiny E - Chorvatsko, které je na šestém ME, na minulém šampionátu vypadlo v osmifinále, historickým maximem týmu jsou čtvrtfinále z let 1996 a 2008 - Španělsko je na 11. ME, se třemi zlaty (1964, 2008 a 2012) je spolu s Německem nejúspěšnější zemí - Španělsko neproměnilo posledních 5 penalt (2 na letošním Euru) - Chorvatsko vyhrálo jen 3 z posledních 12 utkání - ve Španělsku hrají Chorvaté Budimir (Pamplona), Modrič (Real Madrid) a Vrsaljko (Atlético Madrid) - postupující se ve čtvrtfinále v Petrohradu 2. července utká s vítězem zápasu Francie - Švýcarsko