Chorvatsko je stále jednou z nejoblíbenějších dovolenkových destinací

Venku začíná naplno propukat mrazivá zima, ale proč nezačít plánovat dovolenou na příští léto? Pro některé z vás je asi zbytečně brzo, avšak věřte tomu, že místa v těch nejlepších hotelech a penzionech začnou mizet velice rychle. Pokud máte nyní alespoň hrubou představu o tom, kde byste se v Chorvatsku chtěli ubytovat, měli byste svou dovolenou začít plánovat co nejdříve. Proč ale vyměnit Španělsko nebo Itálii za malebné Chorvatsko?

Nádherné pláže a azurově modré moře

Hlavním důvodem, proč se do této tradiční dovolenkové destinace ročně vydávají desítky tisíc tuzemských turistů, jsou nádherné písčité pláže. Některé z nich byly dokonce objektivními novináři a cestovateli prohlášeny za jedny z nejkrásnějších v celé Evropě, což je pro Chorvatsko velké vyznamenání. K těm nejhezčím patří bezpochyby Zlatni Rat na ostrově Brač. V jeho blízkosti tečou vydatné mořské proudy, díky nimž tento písčitý ostrov neustále mění svou polohu. Na Brač se tak můžete vydat i dva roky po sobě, protože toto místo může být zcela odlišné.

Druhým významným lákadlem je azurově modré Jaderské moře. To je obecně považováno za jedno z nejkrásnějších na celém světě. Zážitek z dovolené ovšem hodně ovlivňuje počasí Chorvatsko. Tato destinace má naštěstí dlouhá a velice teplá léta s minimálním množstvím srážek a mírnou zimou. Díky tomu si dovolenou užijete po velkou část roku. Průměrné teploty se pohybují na hranici 37 °C a nejtepleji je zde v červenci. V tuto dobu se do Chorvatska vydává také největší množství turistů. Teplota moře se pohybuje v průměru od 21 do 25 °C, což je ideální teplota na pořádnou letní koupačku.

Do kterého letoviska se vydat?

Jedním z nejoblíbenějších míst pro dovolené v Chorvatsku je Makarska. V něm se nachází i nádherná pláž Donja Luka, která je dlouhá více než 1 500 metrů a začíná přímo uprostřed města. To je skoro světový unikát, protože ne ve všech přímořských městech se pláž nachází v centru bytové zástavby. Po příjezdu na Makarskou budete ohromeni nevídaným počtem bílých oblázků, které vám připraví nádhernou odměnu za dlouhou cestu. Takhle krásné pohledy na mořskou hladinu totiž nikde jinde neuvidíte.

Ještě předtím, než se vydáte do Chorvatska na dovolenou, byste si měli vyřešit ubytování. Konkrétně Makarská riviéra nabízí svým návštěvníkům desítky různých hotelů od obyčejných apartmánů až po vysoce luxusní pokoje. Pokud se rozhodnete pro ubytování v apartmánu s bazénem, můžete si užívat dechberoucího výhledu na moře. Hotel se sice nachází 1 300 metrů od nejbližší písečné pláže, ale zase máte k dispozici plně vybavený pokoj s kuchyní a možnost bezplatného parkování.

Dovolená v Chorvatsku levně

Chorvatsko je oblíbené ještě z jednoho důvodu. Tato jihoevropská destinace vám poskytne nezapomenutelnou dovolenou, za kterou zaplatíte rozumnou finanční částku. Ubytování v soukromí, malé přímořské penziony nebo apartmány mají jistě své kouzlo – a v podpoře rodinné atmosféry jsou o dost lepší než luxusní hotely.

Cena za jedno lůžko v apartmánu startuje už na 15 Euro. Za tuto cenu budete ubytování apartmánu, v němž dostanete ručníky a osušky. Obdobně přívětivá situace panuje v restauracích nebo obchodech. Samozřejmě zde platí pravidlo nepřepočítávat cenu na české koruny, ale i tak můžete pohodlně nakupovat v luxusních buticích. Dlouhodobě je tak poměr ceny a kvality v Chorvatsku jeden z nejlepších v Evropě.

Chcete zažít nezapomenutelnou dovolenou za rozumné finanční náklady? Vydejte se do Chorvatska, kde ochutnáte prvotřídní jídlo a užijete si nádherné písčité pláže s azurovým mořem.