Chorvatská média ostře kritizují výkon Daličova výběru proti Česku

Praha - Za páteční výkon proti české fotbalové reprezentaci na mistrovství Evropy si svěřenci trenéra Zlatka Daliče vysloužili v chorvatských médiích vlnu kritiky. "Neprohráli jsme, ale nemáme proč být spokojení," napsaly například Sportske novosti - a toto hodnocení patřilo ještě k těm mírnějším. "Bohužel ani za výkon proti Čechům si 'Vatreni' nezaslouží dobrou známku, nepůsobili ani trochu přesvědčivě," tvrdí portál televize RTL, který připomíná i úvodní prohru s Anglií. Podle webu Telesport si Chorvatsko ze zápasu odneslo jen "ubohý bod".

Chorvatští novináři se shodují v tom, že před zápasem se očekávala jasná dominance jejich týmu, obrázek utkání byl ale zcela jiný. "V prvních 20 minutách Češi překvapili útočným fotbalem... V této fázi zápasu měli před naší brankou řadu příležitostí," uvedla veřejnoprávní televize HRT. Web index.hr neviděl v prvním poločase žádné pozitivní okamžiky. "Češi nás v prvních 45 minutách fyzicky naprosto převálcovali. Po fyzické stránce jsou mnohem silnější mužstvo a v prvním poločase se hrálo podle jejich not," uvedl autor.

"Dobře složený chorvatský tým se před zápasem neměl čeho bát. Bohužel ale Chorvatsko v prvním poločase nehrálo vůbec nic... Dovolit Čechům, kteří proti Skotsku nedokázali udržet míč u nohy, větší držení míče a více přihrávek, to je prostě nepřípustné," zhodnotil výkon Daličových svěřenců Telesport. "Ať trenér řekl hráčům o přestávce cokoli, očividně to zafungovalo, dvě minuty po změně stran už bylo vyrovnáno a pak se Chorvatsko konečně sebralo," napsal sportovní web.

Pomalý start do utkání kritizoval také tportal.hr. "Jsme vicemistři světa, ale bezdůvodně se na začátku zápasu stáhneme, a když protivník převezme iniciativu, dostaneme se do problémů... Nesmí se stát, aby náš výkon v první třetině zápasu proti ČR vypadal tak, jako by za normálních okolností působilo 'nějaké Lotyšsko' v utkání s Chorvaty," pustil se ostře do výkonu Daličova výběru web, který připomněl, že Češi vstoupili do zápasu s velkou dávkou odvahy.

"Do utkání vlétli, jako by se hrálo posledních pět minut, a našim nějakou dobu trvalo, než se Čechům dokázali přizpůsobit," všimly si i Sportske novosti, podle kterých čeští reprezentanti hráli rychleji, přesněji si přihrávali a vytvořili si řadu šancí. "První poločas byl opravdu příšerný, ve druhé části se situace zlepšila, ale výsledek byl nakonec hubený," hodnotí výslednou remízu list. Podle něj ve druhém poločase sice Chorvaté působili o něco nebezpečněji, čeští reprezentanti jim ale ani tak nedovolili příliš rozvíjet útoky a konečný výsledek je tak z obou stran zasloužený.

Záhřebská média připomínají i dosud jediný vzájemný zápas na mistrovství Evropy, který se odehrál před pěti lety a skončil remízou 2:2. "Podruhé jsme s Čechy remizovali, ve Francii v roce 2016 jsme ale hráli podstatně lepší fotbal," srovnávají výkony národního týmu Sportske novosti. A poklesu výkonnosti si všímají i další. "Chorvatsko nepůsobí nijak skvěle už od mistrovství světa (2018, kde dosáhlo na stříbro). Sem tam se sice objeví lepší zápas, celkově vzato ale už dlouho nepodává dobré výkony... Hlavně v útoku bývá předvedená hra daleko od potenciálu, který reprezentace má, všechno je pomalé, bezmocné a bez nápadu," tvrdí RTL.

Ani lepší druhý poločas přitom nevzbudil u chorvatských médií velké nadšení. "Ačkoli naši hráli lépe než na začátku, chyběla jim rychlost a pohyb k tomu, aby zvrátili průběh zápasu a dosáhli na tři body," píše web televize RTL a tportal.hr tvrdí, že "i když Chorvatsko nakonec vydolovalo bod, působilo většinu zápasu neorganizovaně, nelogicky a anemicky". "I když po remíze 1:1 píšeme, že to dopadlo dobře, protože výsledek mohl být i horší, je jasné, že máme málo důvodů k radosti," hodnotí výkon Sportske novosti. A index.hr připomíná, že když naposledy Chorvaté vstoupili do velkého turnaje podobně - tedy prohrou a remízou na MS 2006 v Německu - rozloučili se s ním už po základní skupině.

Chorvaté také rozebírají penaltu, kterou španělský rozhodčí Cerro Grande po konzultaci s videem nařídil po faulu Dejana Lovrena na Patrika Schicka a jež výrazně ovlivnila průběh utkání. "Výkon rozhodčího byl velmi špatný... Podle nás byla penalta špatně provedená, jeden český hráč vběhl předčasně do vymezeného prostoru, navíc střelec byl celý od krve a měl být ještě ošetřován," řekl v televizi HRT někdejší mezinárodní sudí Mario Strahonja.

Lovren po zápase v televizi neskrýval rozhořčení. "Penalta? Jak bych mohl nebýt zklamaný? Schicka jsem vůbec nemohl vidět, šel jsem po míči a to je prostě přirozená poloha mých rukou. Tak skáču celý život, tak jsem se to naučil. Nemůžu přece skákat jako svíčka bez rukou," rozčiloval se po zápase v rozhovoru pro HRT.