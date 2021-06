Chorvaté porazili Skotsko 3:1 a postupují na ME z druhého místa

Glasgow - Fotbalisté Chorvatska porazili Skotsko 3:1 a zajistili si na mistrovství Evropy postup do osmifinále z druhého místa skupiny D. Úřadující vicemistry světa poslal do vedení v 17. minutě Nikola Vlašič, a přestože do přestávky vyrovnal Callum McGregor, ve druhé půli strhl výhru na stranu favorita Luka Modrič. Ten nejprve vstřelil v 62. minutě rozhodující gól a následně se prosadil po jeho rohovém kopu také Ivan Perišič. Svěřenci trenéra Zlatka Daliče díky většímu počtu vstřelených branek předstihli v tabulce Česko a postoupili se čtyřmi body z druhé příčky.

Chorvaté zvítězili nad Skotskem poprvé v historii a zároveň prolomili čtyřzápasové čekání na vítězství. Do vyřazovacích bojů se dostali popáté, naopak jejich dnešní soupeř na první postup ze skupiny stále čeká.

Skotové, hnáni svými fanoušky, vstoupili do utkání aktivněji a už v první minutě si vypracovali dva rohové kopy. Činil se hlavně Adams, kterému nejprve po centru z levé strany chybělo pár centimetrů, aby usměrnil míč do brány, a následně při střele v 10. minutě těsně minul.

Chorvaté však byli trpěliví a udeřili z první vážné akce po čtvrt hodině hry. Při centru z pravé strany sklepl Perišič míč hlavou pro Vlašiče a ten prostřelil bránící obránce i gólmana Marshalla. Zvýšit mohl o chvíli později i Modrič, ale jeho ránu vytěsnil konečky prstů Marshall. Domácí se navíc museli od 33. minuty obejít bez zraněného obránce Hanleyho, jehož nahradil McKenna.

Úřadující vicemistři světa dál drželi míč a další možnost měl Perišič, tentokrát však z podobné pozice, jako se trefil proti Čechům, přestřelil. Skotové odpověděli tři minuty před přestávkou: Robertsonův centr odvrátil Vida jen k McGregorovi a ten tvrdou ranou vyrovnal. Byl to nejen jeho premiérový gól v reprezentaci, ale i první skotský na ME od roku 1996, kdy naposledy skóroval Ally McCoist.

Nerozhodný stav by vyřadil z turnaje oba týmy, a tak po přestávce začala přetahovaná o rozhodující branku. Jako první byl blízko chorvatský obránce Gvardiol, ale při úniku si moc míč předkopl a Marshall jeho pokus v pádu zneškodnil. Za domácí zase odpověděl McGinn, jenže po centru z levé strany zblízka minul.

Rozhodující gól padl po hodině hry do skotské branky. Po obléhání obrany domácích se opřel do míče šajtlí chorvatský kapitán Modrič a přesně umístěnou ranou vrátil týmu vedení. Pro pětatřicetiletého rekordmana v počtu reprezentačních startů (141) to byl 18. gól v národním dresu. Vedle statusu nejmladšího chorvatského střelce v historii ME tak uzmul i post toho nejstaršího.

Skotové se sice znovu vrhli do útoku, ale k žádné vyložené šanci se již nepropracovali. Naopak 13 minut před koncem si naskočil na Modričův rohový kop Perišič a zajistil Chorvatům dvoubrankový náskok. Tím zároveň vylepšil skóre na 4:3, díky němuž se v tabulce dostali před Čechy a skončili druzí.

Chorvatsko - Skotsko 3:1 (1:1)

Branky: 17. Vlašič, 62. Modrič, 77. Perišič - 42. McGregor. Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfa (všichni Arg.) - Hernández (video, Šp.). ŽK: Lovren - McKenna. Diváci: 9896 (omezený počet).

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Lovren, Vida, Gvardiol (71. Barišič) - Perišič (81. Rebič), Kovačič, Modrič, Brozovič, Vlašič (76. Ivanušec) - Petkovič (70. Kramarič). Trenér: Dalič.

Skotsko: Marshall - McTominay, Hanley (33. McKenna), Tierney - O'Donnell (84. Patterson), Armstrong (70. Fraser), McGinn, McGregor, Robertson - Dykes, Adams (84. Nisbet). Trenér: Clarke.

Konečná tabulka:

1. Anglie 3 2 1 0 2:0 7 2. Chorvatsko 3 1 1 1 4:3 4 3. ČR 3 1 1 1 3:2 4 4. Skotsko 3 0 1 2 1:5 1