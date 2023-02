Choreograf Jiří Kylián převzal patronát nad Pražským komorním baletem

Praha - Choreograf Jiří Kylián dnes v Praze převzal patronát nad Pražským komorním baletem (PKB). Počátky souboru založeného Pavlem Šmokem a jeho kolegy v 60. letech si pamatuje, Šmoka zval i do zahraničí poté, co po sovětské okupaci v roce 1968 z vlasti odešel. Při své dnešní návštěvě v Domě tanečního umění v Braníku, kde sídlí i nedávno vzniklý Institut Pavla Šmoka, domlouval mimo jiné nastudování některé ze svých choreografií souborem PKB. Do Prahy přijel z Nizozemska, kde žije, také kvůli stříhání filmu, který točil s Olgou Špátovou.

Šmok (1927 až 2016), choreograf, tanečník a pedagog, patřil mezi nejvýznamnější osobnosti, které ovlivnily českou taneční scénu. "Můj vztah k Pražskému komornímu baletu je dlouhodobý. Já jsem znal Pavla Šmoka dobře a také jsem ho zval ke mně do Nizozemského tanečního divadla, kde dělal svoje choreografie a on mě pozval do Pražského komorního baletu. Držím PKB palce, je to vynikající ansámbl a doufám, že spolupráce se bude vyvíjet dál," řekl dnes Kylián ČTK. Dnes v Praze jednal také o možnosti uvedení některé jeho choreografie tímto souborem.

Dům tanečního umění se v Braníku otevřel předloni na podzim. Provozuje ho agentura Mezinárodní centrum tance spojená s konzervatoří Taneční centrum Praha. Nabízí zázemí pro taneční vzdělávání i činnost profesionálních souborů, hlavně těch, které jsou s konzervatoří spojené.

"Vidím to dneska poprvé, je to ojedinělé nejen v Česku, ale i za hranicemi. Je to záviděníhodné," řekl k novému prostoru pro taneční umění. "Tanec je ještě pořád Popelkou, přestože je to nejstarší umění, prapůvodní vyjadřovací prostředek lidstva. Mělo by se tančit ve škole, měl by to být povinný předmět. A tančit by měli i politici. Když lžou, svými pohyby dokazují, že není pravda, to, co říkají. V tanci se lhát nedá," řekl slavný choreograf a tanečník.

Poslední léta se pětasedmdesátiletý tvůrce věnuje také filmu. "Natočil jsem film se svou ženou (tanečnicí) Sabine (Kupferbergovou), s Olgou Špátovou a Janem Malířem na jednom ostrově v severním Holandsku, který se jmenuje Terschelling. Kvůli tomu jsem vlastně v Praze teď, abychom to stříhali," řekl dnes. Kdy půjde film do kin neví, protože nemá rád termíny. "Nemám žádnou deadline, už nechci pracovat s deadlines, říkám: I don´t need a deadline, I need a lifeline," podotkl.

Počátky PKB sahají do roku 1964, kdy Luboš Ogoun, Pavel Šmok a Vladimír Vašut založili Studio Balet Praha. V roce 1975 pak choreograf Pavel Šmok založil Pražský komorní balet, což dnes odborníci považují za zlom ve vývoji československého baletu. Na repertoáru souboru byly zejména choreografie Šmoka, ale také hostujících českých i zahraničních choreografů.

Jiří Kylián se narodil v roce 1947 Praze. V roce 1975 přijal nabídku na umělecké spoluvedení Nizozemského tanečního divadla (NDT) v Haagu. V roce 1978 byl jmenován jeho uměleckým ředitelem a vedl ho do roku 1999. NDT přivedl k velké mezinárodní slávě. Vytvořil pro něj přes 80 choreografií.