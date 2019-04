Pardubice - Hokejisté Chomutova vyhráli v 10. kole baráže o extraligu na ledě Pardubic 3:0, přesto po čtyřech letech sestupují z nejvyšší soutěže. Piráti ztrácí dvě kola před koncem baráže na třetím místě tabulky osm bodů na druhé Kladno, které dnes vyhrálo v Českých Budějovicích a postupilo místo nich do extraligy.

"Nikdo si to nepřál, ale ze sezony to tak nějak vyplývalo, že jsme se do toho sami dostali," řekl zklamaný trenér hostů Vladimír Růžička. Chomutovští brali svůj sestup jako definitivní již po předešlé úterní prohře. "Jsme rádi, že jsme utkání vyhráli, i když víme, že v tuhle chvíli nic neřeší," uvedl Růžičkův asistent Jan Šťastný.

Dynamo se mezi elitou udrželo vítězstvím v úterním zápase na ledě Kladna a do dnešního zapasu nastoupilo bez deseti hráčů základního kádru. Piráti tak měli od začátku více ze hry a v 11. minutě se dostali do vedení. Kloučka v pardubické brance prostřelil Koblasa, jenž se dvakrát střelecky prosadil i v předešlém duelu. O druhý gól se postaral Dlouhý, jenž tečoval střelu od modré čáry.

Ve druhé třetině se ale výkon domácích výrazně zlepšil a Peters v brance Severočechů si hned ve 21. minutě připsal několik zákroků. Při Zdráhalově střele mu pomohla tyč. Při Šťovíčkově vyloučení mohl snížit Poulíček, ale neuspěl stejně jako v další početní výhodě Pochobradský. Kloučka na druhé straně prověřili také v přesilovce Blaha a Koblasa. Dění prostřední části poté zakončila Zdráhalova střela, která opět skončila na tyčce.

Ve 43. minutě se hosté po pěkné kombinační akci prosadili potřetí a o osudu utkání bylo definitivně rozhodnuto. Další branku mohl v 52. minutě přidat Koblasa, podruhé ale Kloučka nepřekonal.

Hlasy trenérů po utkání: Richard Král (Pardubice): "Chomutov měl dnes kvalitu jinde než my. Dali jsme šanci oproti poslednímu zápasu deseti novým hráčům. Ve druhé třetině jsme nastřelili dvě tyčky, kdy jsme mohli skórovat, ale Chomutov měl celý zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhrál." Jan Šťastný (Chomutov): "Do utkání jsme vstoupili velice dobře, hráli jsme jednoduchý, organizovaný hokej. Podařilo se nám dát první branku a utkání jsme víceméně odehráli od začátku do konce kvalitně. Samozřejmě Pardubice zareagovaly na vývoj tabulky a nehrály v plné sestavě, daly šanci dalším hráčům, což je v pořádku. Proto je asi výsledek takový. Jsme rádi, že jsme utkání vyhráli, i když víme, že v tuhle chvíli nic neřeší."

HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Koblasa (Klhůfek, T. Svoboda), 15. A. Dlouhý (T. Svoboda, Štich), 43. Chrpa (Chlouba, Ouřada). Rozhodčí: Hradil, Jeřábek - Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 8176.

Pardubice: M. Klouček - J. Zdráhal, Budík, Hrádek, J. Mikuš, Nedbal, J. Mertl - Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Dušek - Matýs, Pochobradský, D. Voženílek - Machač, M. Kratochvil. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Chomutov: Peters - Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, L. Blaha, Trefný, Štich - J. Stránský, Huml, Tomica - T. Svoboda, Klhůfek, Koblasa - Duda, Šťovíček, A. Dlouhý - Ouřada, Chlouba, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.