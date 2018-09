Chomutov - Po všech stránkách úspěšnější a klidnější sezonu, než byla ta minulá, vyhlížejí hokejisté extraligového Chomutova. Zatímco na jaře roku 2017 si Piráti zahráli semifinále play off a skončili celkově čtvrtí, minulý ročník dohrávali jen ve skupině o umístění. K tomu se navíc opět přidaly finanční potíže a opoždění výplat. Severočeši ale věří, že se s nelehkým obdobím vypořádají a zase naberou směr vzhůru.

Kouč a sportovní manažer Vladimír Růžička nechtěl vliv rozpočtu na kvalitu kádru příliš rozebírat. "Zkrátka máme nějaký rozpočet a podle toho se musíme zařídit, takže máme hráče, na které máme prostředky. Za poslední dva tři roky nás někteří hráči velkých jmen opustili, ale my si s tím musíme v této době poradit. I proto zdůrazňuji, že týmový duch musí být ještě větší, než tady byl," řekl Růžička novinářům.

Finanční nerovnováhy se neobává. "S majitelem jsme nějak domluvení. Jak? To si necháme pro sebe. Ale lepší časy budou, věřím tomu. Znamená to větší klid pro hráče, ale i pro všechny okolo, samozřejmě i pro vedení," přitakal Růžička. Jaké dostal od Jaroslava Veverky staršího záruky, aby měl on sám i celý tým klid na práci? "Stačí mi jeho slovo, jiné záruky nepotřebuju," prohlásil.

Zapojení mladých hráčů, jež situace vyžaduje, ale pro něho není v trenérské kariéře nic nového. Usiluje o něj bez ohledu na finanční možnosti. "Někteří junioři už se nám zapojili, za poslední dva měsíce jsem si trošku více prohlédl kromě juniorů i dorostence. A v obou kategoriích vidím docela potenciál," pochvaloval si Růžička.

Nechtěl ale předbíhat v otázce, kteří mladí hráči by mohli dres A-týmu oblékat již v nadcházející sezoně stabilně. "Uvidíme. Trénují s námi útočníci Gut (16 let), Koblížek (18), máme tam velice dobré obránce Seemanna (18), Zemana (17), Váchala (17). V tomto ohledu je docela kam sáhnout," těší Růžičku.

"Ale na to, aby měli ti kluci větší prostor v týmu, potřebují, abychom se pohybovali v tabulce nahoře a ne někde dole. To zase nejsem žádný blázen, abych to chtěl pak zachraňovat mladými kluky. Ti se hokej učí a nemůžeme je dostávat do nějakého velkého stresu," zdůraznil olympijský vítěz z Nagana, jenž v roce 2010 naposledy dovedl českou reprezentaci ke zlatu ze světového šampionátu.

Samostatnou kapitolou je pak další velmi talentovaný forvard Jakub Lauko. Osmnáctiletého hráče si v letošním draftu NHL vybrali na 77. pozici Boston Bruins, ale zatím s ním nepodepsali kontrakt. "Odletěl, a pokud nepodepíšou smlouvu a nebudou chtít, aby hrál někde za mořem, přiletí zpátky a bude hrát tady. Což může případně nastat, i když ji podepíšou. Uvidíme, jak to dopadne," řekl Růžička.

Zkušený útočník Ivan Huml je přesvědčený, že tým je postavený dobře, jen se musí držet svého stylu hry. "Ve všech zápasech přípravy byly dobré momenty, kdy jsme si potvrdili, že hokej, který chceme hrát, umíme. Ale nesmíme experimentovat, protože když se budeme chtít vyrovnat technicky, budeme prohrávat. To už jsme se přesvědčili v přípravě," řekl Huml.