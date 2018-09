Chomutov - Hokejisté Chomutova utrpěli v 5. kole extraligy doma debakl s Plzní 2:9 a zůstávají bez bodu poslední. Kanonádu Indiánů řídil pěti body za čtyři branky a jednu asistenci útočník Vojtěch Němec. Plzeň bodovala ve čtvrtém z pěti utkání v nové sezoně, ale teprve podruhé se jí podařilo vyhrát za tři body.

Vstup do utkání přitom vyšel Pirátům. Skóre už po 29 vteřinách otevřel útočník Vladimír Růžička Růžička mladší, ale radost domácích netrvala dlouho. V čase 1:46 vyrovnal Němec.

Krátce před polovinou úvodní třetiny měli Piráti výhodu přesilové hry, ale místo opětovného vedení inkasovali. Straka ve vlastním oslabení projel až před Stezku a trefil bližší roh chomutovské branky. Ve 12. minutě zvýšil v přesilové hře při Vantuchově trestu opět Němec, který mohl už o tři minuty později dovršit hattrick, ale domácím pomohla tyč.

První polovina druhé části byla protkána přesilovkami, které se ani jednomu týmu nevedly. Mezi 34. a 37. minutou Plzeň zvýšila už na 5:1. Nejprve Kratěna zakončil střelou do Stezkova podpaždí přečíslení tři na dvě a poté Indrák trefil zpoza brány Stezku do masky, od které se puk odrazil za brankovou čáru.

Ve závěrečném dějství se po 45 vteřinách prosadil podruhé Straka, což už nevydržel Stezka a v chomutovské brance přepustil místo Dvořákovi. Krátce poté Chomutovští po závaru nevyužili přesilovku. Stejnou výhodu na druhé straně trestal Němec, jenž využil Dvořákovu chybu a dokonal hattrick. V 53. minutě přidal i svůj čtvrtý gól.

V 54. minutě se do domácí branky vrátil Stezka, jenž ještě jednou inkasoval. Ve vlastním oslabení jej překonal Kracík. Dvacet vteřin před koncem zkorigoval na konečných 2:9 obránce Jank.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "S výjimkou prvního střídání, kdy jsme dali branku, jsme podali katastrofální výkon. Bylo tam strašně moc individuálních chyb. Pokud nezměníme myšlení hráčů a nebudeme hrát to, co si říkáme, neporazíme nikoho. Byla to doslova katastrofa."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Vstoupili jsme do utkání špatně, dostali jsme gól v prvním střídání a celkově jsme neměli dobrý začátek. Hráčům chyběl pohyb a lepší reakce, ale naštěstí jsme se rychle vrátili gólově do zápasu. Ještě za hratelného stavu pro Chomutov jsme měli mraky oslabení, která jsme ale přečkali, a góly na 4:1 a 5:1 jsme výsledkově odskočili. Třetí třetina už dopadla, jak dopadla."

Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň 2:9 (1:3, 0:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 1. V. Růžička ml. (Sklenář), 60. Jank (Skokan, Koblasa) - 2. V. Němec (Kracík, Pulpán), 9. P. Straka, 12. V. Němec (Kaňák), 34. Kratěna (Stach), 37. Indrák (Gulaš), 41. P. Straka (J. Kindl, Kodýtek), 47. V. Němec (Kracík, Gulaš), 53. V. Němec (Jones, Stach), 56. Kracík (L. Kaňák, V. Němec). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:7, navíc Tomica (Chomutov) 10 min. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 3406.

Chomutov: Stezka (41. - 54. Tadeáš Dvořák) - Valach, Jank, Knot, Štich, Trefný, Dietz, Blaha - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Tomica - J. Havel, Klhůfek, Koblasa - J. Stránský, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Plzeň: D. Frodl - J. Kindl, Čerešňák, Allen, Kaňák, Pulpán, Vráblík, Jones - Gulaš, Nedorost, Indrák - Kantner, Kratěna, Stach - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.