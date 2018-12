Chomutov - Hokejisté Chomutova porazili ve 26. kole extraligy Olomouc 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili tak šestizápasovou vítěznou sérii Hanáků. Piráti se naopak dočkali výhry po čtyřech utkáních, nájezdy rozhodl Vladimír Růžička. Jubilejní 700. utkání v nejvyšší soutěži odehrál útočník domácích Radek Duda.

Piráti vstoupili do utkání aktivně, ale žádnou nadějnou akci si nevytvořili. Zahrozili tak hosté. Střelu debutanta Matiaška ale stihl obránce Dietz z brankové čáry odpálit. Podobné štěstí měl Chomutov - Ostřížek trefil tyč.

Na začátku druhé třetiny nejprve Jergl neuspěl v samostatném úniku a poté Olomouc nevyužila i přes tlak v útočném pásmu dvě po sobě jdoucí přesilovky. V 31. minutě otevřel skóre utkání ránou mezi betony brankáře Konráda obránce Knot. Domácí však vedli jen dvě minuty. Na Knotovu trefu odpověděl hned po buly Jaroměřský.

Do třetí dvacetiminutovky vstoupili lépe Piráti. Růžička předložil puk Koblasovi, který se z dorážky nemýlil. Hned poté měli Kohouti možnost početní výhody, v té ale ujel Stránský a poslal Chomutov do dvougólového vedení.

Hosté se však nevzdali a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve potrestal Petersovo zaváhání v rozehrávce Jergl a stejný hráč se podepsal i pod třetí gól Hanáků v 50. minutě.

Zápas následně dospěl do prodloužení, které začalo ve vysokém tempu, ale Peters i Konrád předvedli důležité zákroky. Olomouc mohla rozhodnout v přesilové hře, čtvrtý gól ale nepřidala. Jergl trefil jen tyč.

Vítěze zápasu tak určily samostatné nájezdy, ve kterých se prosadil jen Růžička.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Šťastný (Chomutov): "Přivítali jsme soupeře, který má podle našeho názoru jednu z nejlepších forem v extralize. Jednoznačně jsme chtěli hrát zodpovědně z obrany a čekat na šance. Bylo to vyrovnané utkání. Nám se se štěstím podařilo jít do vedení, ale je škoda, že jsme za stavu 1:0 nedali tutovou šanci do prázdné brány. Opět jsme inkasovali gól po standardní situaci. Do třetí třetiny jsme ale šli s tím, že chceme před reprezentační pauzou ukončit bodový půst. Tým hrál výborně, dali jsme dvě branky, odskočili jsme, ale bohužel jsem zase lehkovážností dostali soupeře zpátky do hry. Mohli jsme v prodloužení vyhrát, mohli jsme ale naopak inkasovat v oslabení, které jsme srdnatě odbránili. V nájezdech se ukázal dobrý charakter týmu, který si vzal bod navíc. Pro naši psychiku jsme rádi, že jsme Olomouc porazili.“

Jan Tomajko (Olomouc): "Byl to vyrovnaný zápas, první třetina skončila 0:0, po druhé to bylo 1:1. V závěrečné třetině nám Chomutov odskočil na 1:3, musím pochválit kluky, kteří to nezabalili a stáli za vyrovnáním na 3:3. V prodloužení jsme měli přesilovku, ale nastřelil jsme jenom tyčky, bohužel. Chomutov byl šťastnější v nájezdech, takže mu gratuluji ke dvěma bodům. Pro nás je to určitě zisk."

Piráti Chomutov - HC Olomouc 4:3 po sam. náj. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Dietz (Sklenář, Klima), 41. Koblasa (V. Růžička ml., T. Svoboda), 44. J. Stránský (Tomica), rozhodující nájezd V. Růžička ml. - 33. Jaroměřský (Nahodil), 48. Jergl (Ostřížek), 50. Jergl (Dujsík, Konrád). Rozhodčí: Hejduk, T. Veselý - Malý, D. Klouček. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3134.

Chomutov: Peters - Dietz, Jank, Knot, Trefný, Valach, Štich - T. Svoboda, V. Růžička ml., Koblasa - Stránský, Klima, Sklenář - Duda, Vantuch, Tomica - M. Svoboda, Klhůfek, Marjamäki. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Olomouc: Konrád - J. Galvas, Ondrušek, Staněk, Švrček, Dujsík, Jaroměřský - Irgl, Strapáč, Burian - Ostřížek, J. Knotek, Laš - Jergl, Nahodil, Holec - Podlaha, Mráz, Matiaško. Trenéři: Tomajko a Moták.