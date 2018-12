Praha - Úterní předehrávka 27. kola mezi posledním Chomutovem a obhájcem titulu Brnem opět rozjede program hokejové extraligy po reprezentační přestávce. Protože předposlední Pardubice odehrají svůj zápas až ve středu, Piráti mají příležitost opustit dno tabulky. K tomu potřebují uhrát alespoň bod.

Severočeši těsně před pauzou utnuli sérii čtyř porážek výhrou nad Olomoucí a na to budou chtít navázat. Zatímco v minulém ročníku uzmuli Piráti ve vzájemných utkáních 10 bodů z 12 možných, čtyřzápasovou vítěznou sérii neprodloužili a ve dvou duelech v této sezoně neuhráli ani bod.

"Věříme, že nyní Kometu poprvé v sezoně porazíme. Minulou sezonu se nám na ni dařilo a ani ty dva zápasy v této sezoně jsme neodehráli špatně. Rozhodlo v nich štěstí na straně soupeře. Kometa dorazí v plné síle s Tomášem Plekancem, což je myslím obrovská motivace. A věřím, že tak k tomu také všichni přistoupíme," prohlásil asistent trenéra Jan Šťastný.

Trenéři mají k dispozici kompletní kádr. "Kluci v pauze trénovali naplno, všichni jsou zdraví. Na Kometu musíme zodpovědně zezadu, jedná se o technický tým, tu jejich technickou hru musíme rozbít. Myslím, že jsme ta poslední utkání hráli dobře, chybí nám ale klid v koncovce. Věřím, že to prolomíme," doplnil Šťastný.

Kometě se kvůli startu v Lize mistrů reprezentační přestávka zkrátila na týden. "Někteří hráči doléčovali zranění, s ostatními jsme se zaměřili hodně na kondici, aby bylo v další fázi sezony kde brát," řekl trenér Kamil Pokorný.

Reprezentační beci Ondřej Němec a Jan Štencel se k týmu po návratu z turnaje Channel One Cup připojí až dnes večer v Chomutově. "Ondra Němec psal, že nejdřív byl na kolotoči, v sobotu na centrifuze a v neděli už sotva lapal po dechu," přiblížil s úsměvem Pokorný.

Hráči Komety měli volno pouze v sobotu, v neděli se k týmu připojil Plekanec, poctivě trénoval i další zkušený útočník Erat. "Žádná pauza na něm nebyla znát, vypadalo to, jako by byl na ledě pořád a vůbec z něho neslezl," poukázal Pokorný na zkušenost Martina Erata, který za brněnský tým odehrál před přestávkou dva zápasy.

Chomutovu se zatím v sezoně příliš nedaří a uzavírá tabulku. "Na to se vůbec nedíváme. Všichni jsme tady dost chytří na to, abychom věděli, jak je soutěž vyrovnaná. Pokud v ní něco podceníte, tak je s vámi konec," varoval kouč.

Podle Pokorného bude důležitá disciplína. "Nesmíme je pouštět do přesilovek, zvláště doma jsou v nich silní," podotkl Pokorný. Brnu budou chybět hráči nominovaní do dvacítky a zraněný Barinka. Místo mladého Pláška se do formace k Eratovi a Plekancovi posune Radim Zohorna.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 27. kola extraligy: Piráti Chomutov (14.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 26 zápasů/21 bodů (8 branek + 13 asistencí) - Petr Holík 26/27 (5+22). Statistiky brankářů: Justin Peters průměr 2,16 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,00 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Karel Vejmelka 2,44, 91,33 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,19 a 89,66. Zajímavosti: - Kometa v této sezoně s Chomutovem neztratila ani bod, zatímco v minulém ročníku s Piráty prohrála všechny čtyři zápasy a získala jen dva body. - Chomutov před reprezentační pauzou po čtyřech prohrách v řadě porazil doma Olomouc 4:3 po samostatných nájezdech. - Kometa před přestávkou vyhrála ve Zlíně 4:1 a vylepšila si bilanci na dvě vítězství z uplynulých pěti duelů. - Brněnský útočník Vojtěch Střondala dnes slaví 18. narozeniny.