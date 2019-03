Chomutov - Hokejisté Chomutova s řadou juniorů v sestavě porazili v zápase skupiny o umístění v extralize Karlovy Vary 3:2 po samostatných nájezdech. Pardubice prohrály s Litvínovem 2:5.

Hokejisté Chomutova s řadou juniorů v sestavě porazili v zápase skupiny o umístění v extralize Karlovy Vary 3:2 po samostatných nájezdech. Piráti sice ve třetí třetině ztratili dvoubrankové vedení, v nájezdech jim ale výhru zajistil jeden z osmi debutantů Kryštof Ouřada. Většina hráčů základního kádru Chomutova v sestavě chyběla kvůli střevním potížím.

Piráti se v úvodních okamžicích museli bránit, ale za pár minut se hra srovnala. První větší možnost měl Stloukal, brankáře Pavláta nepřekonal. Nevyužita skončila i řada dalších příležitostí na obou stranách.

Prostřední třetina začala zostra - Sklenář z hranice brankoviště puk nezametl, na druhé straně Lapšanský tečí úplně osamocen nevyzrál na Pavláta. Ve 26. minutě otevřel skóre individuální akcí Raška, jenž bekhendem prostřelil Novotného. Vyrovnávací gól měli na hokejkách Beránek i Kohout, ani jeden ale nemířil přesně.

Třetí část zahájil druhým zásahem v zápase Raška, jenž využil Sklenářovu přihrávku zpoza branky. Energie dlouho hledala recept na devatenáctiletého Pavláta a nakonec jej našla. Hned dvakrát chomutovského gólmana překonal karlovarský junior Šik.

V prodloužení měli několik možností rozhodnout hosté, Pavláta se jim ale překonat nepodařilo a mladý brankář Pirátů byl i výraznou postavou rozhodujících nájezdů. Nepokořil jej ani jeden ze čtyř exekutorů z kádru Západočechů, Kašpara, jenž v polovině zápasu nahradil Novotného v brance Energie, překonali Ouřada a Raška.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Chomutov): "Od začátku zápasu bylo vidět, že se o nic nehraje. Jsem rád, že naši hráči - junioři - kteří nastoupili do zápasu, si tím dobře poradili. První třetinu se rozkoukávali, ale od druhé třetiny hráli velice dobře. Vynikající výkon předvedl Dominik Pavlát v bráně, což se odrazilo i na výsledku. Vary měly zkušenější hráče, takže o to více si výhry po nájezdech vážíme."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jsem rád, že i v takovém specifickém utkání jsme našli nějakou motivaci rvát se do posledním minuty o výsledek. I když se pro nás zápas nevyvíjel úplně ideálně, a to hlavně z pohledu gólových příležitostí, které se nám nedařilo proměňovat. Jsem rád, že jsme zápas dotáhli aspoň do remízového závěru. Mrzí nás neproměněné šance v prodloužení, ale jsem rád, že aspoň bod máme. Chci popřát domácím hodně štěstí do barážových bojů a věřím, že pro Chomutov extraligu zachrání."

Litvínov bez problémů vyhrál v Pardubicích,rozhodl v přesilovkách

Hokejisté Pardubic prohráli ve svém posledním domácím zápase skupiny o umístění v extralize s Litvínovem 2:5. Severočeši se sice na ledě Dynama představili bez řady opor, bez větších problémů však získali tři body. Verva se třikrát prosadila v přesilových hrách, dvě branky vstřelil šestnáctiletý útočník Jan Myšák.

Oběma týmům už o nic nešlo a na klidném průběhu hry to bylo znát. Hosté začali aktivněji a v 6. minutě se dostali po chybě pardubické obrany do vedení. Skóre otevřel Martin Hanzl.

Dynamo zahrozilo dvěma úniky, ale Machala ani Cardwell na Petráska nevyzráli. Naopak ve 13. minutě dostal nabito Myšák a ranou mezi betony zvýšil na 2:0. Dynamo těžko hledalo recept na pozornou obranu soupeře, Litvínov navíc s chutí útočil.

Na startu druhé části zasypali hosté Kacetla sprškou střel a blízko ke gólu byl Ščotka. Pardubice se ke slovu dostaly až po polovině zápasu, ale Ihnacak velkou možnost neproměnil.

Góly tak střílel i nadále Litvínov, který k tomu využil přesilovky. Ve 31. minutě po parádním pasu Svobody zvýšil na 3:0 Petružálek a v závěru druhé třetiny se podruhé v utkání prosadil Myšák. Dynamo už slavilo snížení, jenže Machalův gól padl až po odpískání.

Petráskovu neprůstřelnost se tak Pardubicím podařilo zlomit až ve 44. minutě, kdy puk doskákal k Sýkorovi, který pohotově zakončil. Domácí hráči ubránili krátké oslabení tří proti pěti, ale poté se podruhé ve třetí třetině provinil proti pravidlům brankář Kacetl a přesilovku využil střelou zblízka Helt. Dynamo svou výhodu i přes velkou šanci Ihnacaka sice promarnilo, ale v 57. minutě na konečných 2:5 snížil Poulíček.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Lubina (Pardubice): "Mrzí mě, že nejsme schopní odehrát dva slušné zápasy v řadě za sebou. A že jsme opět propadli na domácím hřišti. Jsem zase zklamaný. Věřím, že v Karlových Varech najdeme jistotu na hokejky a že příští pátek černou sérii zlomíme v baráži."

Jiří Šlégr (Litvínov): "Tyhle zápasy, kdy o nic nejde, nejsou ani pro jedno mužstvo jednoduché. Na druhou stranu jsme rádi, že můžeme využít mladší hráče. Jeví se nám velice dobře, hlavně Myšák a Svoboda. Myšák dneska vede bodování skupiny, což je v 16 letech fantastické."

5. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize:

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 44. P. Sýkora (Ihnacak, M. Kratochvil), 57. Poulíček (Horký, Eklund) - 6. M. Hanzl (Drašar), 13. Myšák (J. Petružálek), 31. Petružálek (P. Svoboda, Ščotka), 39. Myšák (J. Petružálek), 48. Helt (L. Kašpar, L. Doudera). Rozhodčí: Hejduk, T. Veselý - O. Polák, Rampír. Vyloučení: 9:3. Využití: 0:3. Diváci: 2638.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Schaus, Cardwell, Budík, J. Zdráhal - P. Sýkora, Ihnacak, M. Kratochvil - Koffer, Mandát, Rolinek - Horký, Poulíček, Machala - Kloz, Marosz, D. Voženílek. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Litvínov: Petrásek - L. Doudera, Ščotka, Hunkes, Strejček, Trončinský, Březák - P. Svoboda, Myšák, J. Petružálek - L. Kašpar, Válek, Helt - Berka, M. Hanzl, Drašar - Jícha, Havelka, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a J. Beránek.

Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 3:2 po sam. náj. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 26. A. Raška, 42. A. Raška (Sklenář), rozhodující nájezd Ouřada - 53. Šik (Křehlík), 57. Šik (Balán). Rozhodčí: Horák, Bejček - Ganger, Špringl. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 1212.

Sestavy:

Chomutov: Pavlát - Beneš, Blaha, D. Zeman, Váchal, Štochl, Seemann, Šuráň - Ouřada, Chlouba, Koblasa - J. Svoboda, A. Raška, Sklenář - Vrhel, P. Pech, T. Koblížek - Šťovíček, Gut, M. Svoboda. Trenéři: V. Růžička st. a Martínek.

Karlovy Vary: F. Novotný (31. J. Kašpar) - Kozák, Eminger, Bernáth, Šafář, M. Rohan, Tureček, L. Forman - O. Beránek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Skuhravý, Stloukal - T. Mikúš, Kverka, Lapšanský - Šik, Křehlík, Křemen. Trenéři: Pešout a Mariška.