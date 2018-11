Chomutov - Hokejisté posledního Chomutova porazili ve 21. kole extraligy třinácté Pardubice 6:1 a přiblížili se jim na rozdíl čtyř bodů. Čtyřmi body za gól a tři asistence se na tom podílel útočník Vladimír Růžička mladší. Dvě trefy a jednu přihrávku zaznamenal forvard Tomáš Svoboda, který v polovině října přišel na sever Čech právě z Dynama.

Hosté nastoupili i s kanadským útočníkem Jeremym Welshem, který se uchází o angažmá v Dynamu na zkoušce. V úvodu utkání měly oba týmu smůlu v zakončení. Za Pardubice netrefil odkrytou bránu Marosz, na druhé straně selhali v přesilovce Vantuch a Stránský.

Hned poté Sklenář tečoval Růžičkovu ránu a otevřel skóre utkání svým prvním gólem v sezoně. Dynamo mohlo rychle odpovědět, jenže Hrabal nastřelil od modré čáry jenom tyč. V 18. minutě Flemming našel Svobodu, jenž se prosadil jeden na jednoho a zvýšil vedení domácích.

V první minutě prostřední části měl Kacetl namále, když zbytečně rozehrál a pak jenom se štěstím vychytal Růžičkovu a Dudovu dorážku. O chvíli později Sýkoru v samostatném úniku vychytal Peters, a tak mohl jeho celek znovu udeřit.

V početní výhodě nejprve na tři pokusy neuspěl Svoboda, ale pak dorazil puk za rozhozeného Kacetla obránce Knot. V závěru druhé části Poulíček nevyužil přečíslení dva na jednoho a přestřelil.

Dynamo na začátku závěrečného dějství sice nevyužilo přesilovku, ale za pár okamžiků se prosadil z hranice brankoviště Marosz. Vzápětí však Klhůfek po individuální akci odpověděl. Zanedlouho bylo v Chomutově ještě veseleji, když se během necelých tří minut prosadili Svoboda a Růžička, kteří stanovili finální podobu výsledku na 6:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "Měli jsme výbornou první třetinu, ve které jsme soupeře do ničeho nepustili a dali dva góly. Když jsme dali na 3:0, mužstvo hrálo na to, aby získalo tři body. Pardubice se dostávaly trošku do hry a do šancí, ale náš brankář potvrdil, že má hodně dobrou formu. S jeho hrou stoupá i celkový výkon týmu. Zápas jsme odehráli hodně dobře a nakonec z toho bylo i vysoké vítězství, ale bylo to hodně vyrovnané, protože i Pardubice měly nějaké šance. Jsem rád, že jsme podruhé vyhráli doma, takže se malinko lépe dýchá. Pořád jsme ale suverénně poslední, takže se budeme snažit tlačit na třinácté místo."

Břetislav Kopřiva (Pardubice): "Hráče jsme upozorňovali, že potřebujeme dobrý vstup do utkání, protože šel Chomutov evidentně výkonnostně nahoru. Bohužel se nám to nepovedlo, první třetinu jsme zahráli velice špatně a od toho se odvíjelo celé utkání, i když jsme měli momenty, kdy jsme mohli dát kontaktní gól. Jenomže jsme je nedáváme. V závěru jsme chtěli, aby šli hráči do rizika a za stavu 0:3 se zápasem ještě něco udělali, ale dopustili jsme se hrubých chyb v obraně. Toho soupeř využil a utrhl se na neřešitelné skóre. Už jsme s tím nemohli nic dělat. Na rovinu musíme říct, že to od nás nebyl dobrý výkon."

Piráti Chomutov - HC Dynamo Pardubice 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 9. Sklenář (V. Růžička ml.), 18. T. Svoboda (Flemming, Štich), 30. Knot (T. Svoboda, V. Růžička ml.), 51. Klhůfek (Duda, Štich), 54. T. Svoboda (V. Růžička ml.), 56. V. Růžička ml. (Knot, Dietz) - 47. Marosz (Vondráček, Hrabal). Rozhodčí: Hodek, Veselý - Malý, D. Klouček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 3876.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich - T. Svoboda, V. Růžička ml., Sklenář - Duda, Klhůfek, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - J. Havel, Hanták, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Pardubice: Kacetl - Holland, Čáslava, Hrabal, Děrvuk, Budík, Wishart - Skokan, Marosz, Rolinek - P. Sýkora, Bubela, S. Treille - Vondráček, Dušek, Perret - Poulíček, Welsh, Kusý - od 41. navíc Machala. Trenéři: Kopřiva, P. Marek a Janecký.