Praha - Hokejisté Chomutova porazili v předehrávce 27. kola Kometu Brno 6:4 a posunuli se z posledního místa o dva body před Pardubice. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Jan Stránský a dva góly v dresu vítězů vstřelil Radek Duda. Piráti bodovali proti úřadujícímu mistrovi na třetí pokus poprvé v sezoně.

Piráti začali proti úřadujícímu mistrovi bez ostychu. Nejprve neuspěl v úniku Vladimír Růžička mladší, ale Duda se už 42 sekund po úvodním vhazování ránou z levé strany nezmýlil. Odpovědět mohl Mueller, jenomže úprk nezakončil ideálně.

V polovině úvodního dějství bylo v Chomutově ještě veseleji, protože se prosadil poprvé v extralize Kevin Klima. Jednadvacetiletý syn vítěze Stanleyova poháru z roku 1990 Petra Klímy se dočkal ve třetím utkání v české nejvyšší soutěži.

V 16. minutě se k vypadnutému kotouči za Petersem nedostal Dočekal, který neunesl situaci, strčil do rozhodčího a odešel do šaten s trestem do konce utkání. V závěru nevyužil únik ani Zaťovič.

Na začátku prostřední části ani jeden tým nevyužil přesilovku, při pokračujícím tlaku Komety nastřelil Mallet horní tyčku. I když Piráti nepotrestali další faul, o třígólové vedení se postaral druhým zásahem Duda. To byla poslední kapka pro Kašíka, který přenechal místo v brance Vejmelkovi.

I přes vedení se Chomutov tlačil do útoku, z čehož vytěžil branku ve 46. minutě Svoboda. O pár okamžiků později se poprali Klima s Malletem a ze situace vzešla přesilovka pro Kometu. Čtyři sekundy před jejím vypršením se od tyčky odrazil puk k Muellerovi, jenž se nezmýlil. Zanedlouho na něj navázal Gulaši a snížil na 2:4.

Za domácí se pak trefil v 54. minutě Sklenář, ale Mueller s Hruškou, který využil přesilovku, opět zadělali na drama. V následné power play uzavřel skóre vypjatého utkání 89 sekund před koncem Stránský.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Bylo hrozně důležité, jak jsme vstoupili do utkání. Rychle jsme vedli 1:0, pak jsme přidali ještě šťastnou branku, když se trefil poprvé v sezoně Kevin Klima. Ve druhé třetině nás Kometa zatlačila, takže bylo důležité, že jsme na konci dali třetí gól. Věděli jsme, jaký soupeř do Chomutova zavítal. Kometa ukázala, jak silné mužstvo je, když se i za stavu 0:4 nepoložila a hodně nás trápila. Na konci jsme mohli utkání klidně ztratit, ale měli jsme štěstí. Dali jsme rozdílovou branku, která rozhodla. Strašně si ceníme vítězství a jsme rádi, že jsme porazili tak těžkého soupeře. Hráčům patří do kabiny velká pochvala."

Kamil Pokorný (Kometa Brno): "Jednoznačně se nám nepovedl vstup do utkání, kdy nám soupeř odskočil na dva góly. I když jsme ve druhé třetině zlepšili hru, měli jsme převahu, soupeř nám odjel do jediného brejku a dal na 3:0. V kabině jsme si řekli, že se zápasem chceme ještě něco udělat. I když jsme dostali na 4:0, kluci to nevzdali a snažili se náskok stáhnout. Skoro se nám to i povedlo, ale bohužel. Rozhodla už první třetina."

Piráti Chomutov - HC Kometa Brno 6:4 (2:0, 1:0, 3:4)

Branky a nahrávky: 1. Duda (Tomica), 9. Kevin Klima (J. Stránský, Dietz), 39. Duda (J. Stránský, Jank), 46. T. Svoboda (Koblasa), 54. Sklenář (T. Svoboda, Knot), 59. J. Stránský (Vantuch) - 49. Mueller (M. Erat, Plekanec), 52. Gulaši (L. Čermák, O. Němec), 55. Mueller (O. Němec, P. Holík), 58. J. Hruška (M. Erat, Zaťovič). Rozhodčí: Pešina, Horák - Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:5, navíc Kevin Klima, Duda - Mallet všichni 10 min., Dočekal do konce utkání. Využití: 0:3. Diváci: 3843.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Trefný - T. Svoboda, V. Růžička ml., Koblasa - J. Stránský, Kevin Klima, J. Sklenář - Duda, Vantuch, Tomica - J. Havel, Klhůfek, Marjamäki. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Brno: Kašík (39. Vejmelka) - O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, R. Zohorna - Mallet, J. Hruška, Horký - Köhler, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Horáček a Oslizlo.

Tabulka:

1. Třinec 27 17 1 2 7 82:53 55 2. Liberec 26 14 2 3 7 90:68 49 3. Hradec Králové 28 12 5 3 8 78:68 49 4. Olomouc 26 13 2 3 8 64:64 46 5. Brno 27 11 3 3 10 75:76 42 6. Sparta Praha 26 10 5 1 10 75:70 41 7. Vítkovice 27 12 1 3 11 61:67 41 8. Plzeň 24 9 4 4 7 65:52 39 9. Zlín 26 11 2 1 12 70:69 38 10. Litvínov 26 11 2 1 12 63:62 38 11. Karlovy Vary 26 11 1 1 13 75:74 36 12. Mladá Boleslav 27 11 0 1 15 59:69 34 13. Chomutov 26 6 1 3 16 62:85 23 14. Pardubice 26 5 2 2 17 54:96 21