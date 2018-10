Chomutov - Hokejisté Chomutova ani v 7. kole extraligy proti Vítkovicím nedosáhli na první bodový zisk v sezoně a prohráli doma těsně 2:3. Piráti zůstávají nadále poslední, Ostravané naopak popáté v ročníku vyhráli a jsou třetí. Hosté vedli ve 29. minutě už 3:0, ale ještě do druhé přestávky dvakrát inkasovali.

K úspěchu, jež by vylepšil bídnou bilanci Severočechů, zatím nevedl ani příchod ofenzivní posily z Finska Masiho Marjamäkiho. Dalším oživením pro útok Pirátů bude zkušený Radek Duda, jenž začal sezonu v Benátkách nad Jizerou. Dnes ale ještě nehrál, v Chomutově se má hlásit až v sobotu.

Utkání mezi tabulkově vzdálenými soupeři začalo z obou stran aktivně, první větší možnost měli Piráti, kteří i přes několik šancí přesilovku nevyužili. Vítkovice hrozily z rychlých protiútoků, v jednom byl na konci akce Lev, jehož vychytal Lukeš. Ten už ale nestačil na úplně osamoceného Tybora, na něhož do konce dějství navázal ještě Zdráhal střelou z dálky.

Od začátku druhé třetiny si šli Chomutovští pro snížení, což vyústilo pouze v tlak a nepotrestaný faul hostů, kteří před polovinou střetnutí udeřili potřetí - Schleiss se prosadil ranou do horního rohu. Zbytek druhé části byl v režii Chomutova.

Rychlou odpověď našel Huml, na něhož ve vlastním oslabení navázal ještě Stránský. Rázem vedli Ostravané jen o gól a zápas byl znovu otevřený. Vyrovnat mohl Dlouhý, který neproměnil samostatný únik. Po oddechovém času Vítkovic měl šanci ještě Růžička, jenž minul úplně prázdnou branku.

Ze závěrečné potyčky si přenesli domácí do třetí třetiny přesilovku, ale nevyužili ji. O chvilku později si vedla stejně i Ridera. V následujících minutách měl Chomutov velký tlak, hosté se jen s obtížemi dostávali k vystřídání, jenomže Piráti o vyrovnání usilovali marně.

Nejblíže třetímu gólu byl novic Marjamäki, jehož teč skončila na spojnici tyčí. Gól v oslabení mohl vsítit i Szturc, jenž ale velkou chybu Lukeše nepotrestal. Závěrečná power play v podání Pirátů po oddechovém času vyšla naprázdno.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "První třetinu jsme neměli dobrou. Ve druhé části už se soupeř dostal do vedení 3:0, ale tím, že jsme dali první branku, jsme se dostali do hry. Potom jsme začali Vítkovice přehrávat. Měli jsme hodně našlápnuto k tomu, abychom konečně bodovali, ale, bohužel, se nám to nepovedlo. Výkon mužstva byl dobrý, navázali jsme na výkon na Spartě, ale musíme dál pracovat. Nic jiného než tvrdá práce nás k bodům nedostane."

Jakub Petr (Vítkovice): "Mám rozpolcené pocity. Degradujeme svůj výkon z první poloviny utkání. Dostali jsme Chomutov do hry, což bylo podobné jako v utkání se Zlínem. Jsme spokojeni se třemi body. Jedna strana je ta urputná bojovnost s vynikajícím výkone gólmana, na čemž chceme stavět. A pak je druhou stranu musím přiznat, že si Chomutov body zasloužil."

Piráti Chomutov - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 33. Huml, 35. J. Stránský - 15. Tybor (O. Roman), 18. P. Zdráhal (Š. Stránský, De la Rose), 29. Schleiss (Szturc, Šidlík). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 2911.

Chomutov: Š. Lukeš - J. Mrázek, Jank, Knot, Štich, Valach, Dietz, od 30. navíc Blaha - Marjamäki, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Huml, Tomica - J. Havel, Klhůfek, Koblasa - J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Vítkovice: Bartošák - De la Rose, Výtisk, Šidlík, D. Krenželok, Baranka, Hrbas - Schleiss, Lev, Szturc - Pytlík, Mahbod, Dej - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.