Chomutov - Hokejisté Chomutova zdolali v 6. kole baráže o extraligu Motor České Budějovice 1:0 a uspěli po sérii čtyř porážek. O výhře posledního týmu nejvyšší soutěže nad vítězem první ligy rozhodl v 18. minutě útočník Marek Tomica. Kanadský gólman Justin Peters udržel podruhé v baráži čisté konto. Jihočeši zůstávají se dvěma body poslední.

České Budějovice stejně jako v neděli nastoupily bez slovinského obránce Žigy Pavlina, který v pátek po zákroku kladenské hvězdy Jaromíra Jágra v domácím utkání 4. kola skončil v nemocnici. Se zlomeným žebrem a dalším nespecifikovaným zraněním zůstává na jednotce intenzivní péče.

Piráti měli usnadněný vstup do duelu přesilovkou, ve které Koblasa z mezikruží přestřelil. Vzápětí Chrpa dotáhl náznak úniku jen do nevýrazného zakončení. Po polovině úvodní třetiny stál na konci rychlého útoku hostů Karabáček, jenž před odkrytou brankou neuspěl. V 18. minutě se po Blahově ráně z dorážky prosadil bekhendem kapitán Tomica.

V úvodu prostředního dějství Tomica vybídl Dudu, jenž však před odkrytou brankou nezakončil. Následně se Motor prezentoval kvalitní přesilovkou, kdy Plášil trefil Peterse do masky. Dobře si vedl i v oslabení, v kterém dorážel nebezpečně pouze Sklenář v samém závěru dvouminutové výhody Pirátů. Od 35. minuty hrály České Budějovice dvě početní výhody, ale kanadský gólman za svá záda nic nepropustil.

Na začátku třetí třetiny se v oslabení prosmýkl za domácí obranu Pýcha, ale po kličce do bekhendu se mu vyrovnat nepodařilo. Ze hry ve čtyřech na obou stranách si Piráti přenesli tlak, z kterého ale vedení nepojistili.

V 54. minutě mohl definitivně rozhodnout Koblasa, který v přečíslení trefil jen boční síť. Motor z následného tlaku nic nevytěžil a v závěru mu navíc zkomplikovalo situaci Heřmanovo vyloučení. Piráti tak těsný náskok uhájili.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Viděli jsme víc bojovné utkání než pohledné. Oba týmy se nacházejí na chvostu tabulky. Na nás byla vidět nervozita, ale bylo důležité, že jsme dali první branku a mužstvo se uklidnilo. Soupeř měl spoustu šancí, ale měli jsme vynikajícího brankáře Justine Peterse a obětavost, protože jsme hodně střel zblokovali. Vítězství jsme umlátili. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, těm 2700, kteří nad námi ještě nezlomili hůl a přišli nás podpořit. Věřím, že na Kladno přijdou povzbudit kluky, protože se ti zaslouží. Je to pro nás zápas sezony, takže se na něj chceme co nejlépe připravit a vyhrát ho."

Václav Prospal starší (České Budějovice): "Hodnocení je krátké. Hokej se hraje od nepaměti na góly, když žádný nedáš, nemůžeš vyhrát. Nebudu se bavit o situaci v tabulce, to je mimo mísu. Do každého zápasu půjdeme s tím, že budeme chtít vyhrát. Šance máme, ale nejsme produktivní, a proto jsme tam, kde jsme. Kluci se snaží, ale bohužel góly nedáváme, a to je alfa a omega."

Piráti Chomutov - ČEZ Motor České Budějovice 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 18. Tomica (Šťovíček, Blaha). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Pešek, Ganger. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 2763.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Štich, Blaha, Dietz - Klhůfek, V. Růžička ml., J. Sklenář - T. Svoboda, Huml, Koblasa - Duda, Šťovíček, Tomica - Chrpa, Chlán, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

České Budějovice: Kváča - M. Jandus, Vydarený, Pýcha, Plášil, V. Prospal ml., Kutlák - Šimánek, Gilbert, Babka - Karabáček, M. Novák, Z. Doležal - M. Čermák, R. Přikryl, M. Heřman - Kachyňa, Dančišin, J. Doktor. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec.