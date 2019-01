Karlovy Vary - Hokejisté Chomutova porazili v 37. kole extraligy Karlovy Vary 3:2 a přiblížili se jim v tabulce na tři body. Energie po osmé porážce v řadě zůstala dvanáctá, Piráti jsou třináctí. Chomutov utkání otočil ve třetí třetině, ve které vstřelil všechny branky.

Domácí začali důležitý souboj s tabulkovým sousedem aktivněji, ale až na nebezpečnou bekhendovou střelu Beránka si v úvodní třetině větší brankovou šanci nevytvořila. Hosté postupně srovnali s Energií krok, ale ani jim se nepodařilo gólmana soupeře výrazněji ohrozit.

Severočeši ve druhé třetině přidali a začali Karlovy Vary přehrávat, z čehož vyplynuly i brankové příležitosti. Největší si vytvořili Dietz s Marjamäkim, ale finský útočník nedokázal dopravit puk za již překonaného Novotného.

Otevřít skóre mohl v polovině zápasu Tomica, samostatný únik však v oslabení neproměnil. Tlak Pirátů otupila série vyloučení, ve kterých ale Kohout jen nastřelil tyč a Rachůnkovu střelu lapačkou vytěsnil Peters mimo branku.

Účet zápasu nakonec otevřel Lapšanský, který si ve 35. minutě nabruslil až před hostujícího gólmana a protisměrnou kličkou potěšil karlovarské publikum.

V závěrečné třetině předvedli Chomutovští dokonalý obrat. Ve 46. minutě vyrovnal Buchtela, který z bezprostřední blízkosti procedil puk pod Novotného betony. O dvě minuty později se při rychlém protiútoku po nahrávce Havla prosadil Koblasa.

Opaření Energetici opět při navlas stejné situaci inkasovali v 50. minutě, Novotného tentokráte překonal Sklenář. Domácí dokázali ještě zásluhou Beránka snížit, k vyrovnání jim ale nepomohla ani následná minutová power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, jak těžké utkání nás čeká. Myslím, že do utkání se nám podařilo dobře vstoupit, měli jsme lepší pohyb a vytvořili jsme si převahu, kterou jsme však nevyužili. Od druhé třetiny se projevila naše psychická nepohoda, kdy jsme zbytečně kazili hru na kotouči a dali jsme hostům šanci vrátit se do zápasu. Vytvořili si několik příležitostí, ve kterých nás podržel Filip Novotný. I přesto se nám podařilo vstřelit první branku a zápas jsme měli ve svých rukou. Utkání se zlomilo naší nešťastnou bulí, následující pětiminutovou pasáž jsme nezvládli v hlavě a nechali jsme hosty odskočit. Hráči nechali na ledě všechno, možná zde byla až přílišná snaha. Musíme se trochu uklidnit a vrátit se k hokeji, který jsme praktikovali, když jsme body dělali. Musíme zvednout hlavy a dále pracovat, máme to dále ve svých rukách."

Jan Šťastný (Chomutov): "Předpokládali jsme, že to bude hodně bojovné utkání a moc krásy nepřinese. Víceméně utkání i v tom duchu probíhalo. Musím říci, že po páteční hře, kdy jsme nehráli vůbec dobře, proběhl v kabině mítink a nějaké věci jsme si vyříkali. Věděli jsme o co dnes hrajeme. Všichni hráči do toho dali všechno. Myslím, že jsme měli i místy herní převahu. Škoda, že jsme v těchto pasážích nedokázali vstřelit branku. I za stavu 0:1 jsme věřili, že jsme schopni bodovat, protože jsme nebyli horším týmem."

HC Energie Karlovy Vary - Piráti Chomutov 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 35. Lapšanský (R. Vlach, Šafář), 59. O. Beránek (Balán) - 46. Buchtela (Duda), 48. Koblasa (Havel), 50. Sklenář (Raška). Rozhodčí: Šír, Hribik - Hlavatý, D. Klouček. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 3822.

Karlovy Vary: Novotný - Šenkeřík, Plutnar, Sičák, M. Rohan, Kozák, Kovačevič, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš - Kohout, Skuhravý, J. Černý - Gorčík, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Trefný, Valach, Dietz, od 21. navíc Buchtela - T. Svoboda, V. Růžička ml., Marjamäki - J. Stránský, Sklenář, Raška - Duda, Vantuch, Tomica - Havel, Huml, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.