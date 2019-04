Praha - Hokejisté Chomutova budou mít v pátečním 7. kole baráže o extraligu jedinečnou příležitost výrazně oživit naděje na setrvání mezi elitou. Na startu druhé poloviny programu baráže přivítají Kladno, na které ztrácejí ze třetího místa pět bodů. Suverénní lídr Pardubice může ještě posílit jasně vedoucí pozici proti posledním Českých Budějovicím, které uhrály za šest utkání jen dva body.

Piráti si dobře uvědomují, jak zásadní utkání je před nimi. Pokud totiž neuspějí, místo šance dotáhnout se na Rytíře jim Kladno naopak ještě více odskočí. "Každý umí počítat. Máme kudlu na krku. Do hnízda jsme si pěkně nadělali, teď si vezmeme košťata a budeme se snažit pořádně uklidit. Půjde o všechno. Zápas nám ukáže, jakou cestou půjdeme, jestli pojedeme nahoru, nebo půjdeme dolů," řekl zkušený útočník Radek Duda.

Chomutov po třech vystoupeních bez bodového zisku vydřel naposledy výhru 1:0 nad Českými Budějovicemi. "Myslím, že už výkon začíná trochu vypadat a že máme trochu drajv. Věřím, že z toho nejhoršího, co nás potkalo, jsme venku," prohlásil Duda s vírou, že už definitivně odezněly následky vážných střevních potíží Severočechů ze závěru skupiny o umístění. "Teď je to jenom na nás. Ve tříbodovém systému je všechno možné," doplnil Duda.

Kladno prožilo v první polovině baráže dost výrazný veletoč. Středočeši v pozici hlavního favorita nedali v prvních dvou zápasech gól, měli skóre 0:7 a slyšet byly první náznaky pochyb ohledně postupových ambicí klubu s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem. Rytíři je utišili povedenou sérií čtyř utkání, v nichž neztratili ani bod.

"Výsledky prvních dvou zápasů neodpovídaly předvedené hře. Jinak je to ale výsledkově zatím skvělé. Měli jsme trochu štěstí, i když to k tomu potřebujete. V Budějovicích jsme soupeře málem pustili zpátky do hry, naopak s Chomutovem jsme prohrávali 0:3 a dokázali jsme to otočit," řekl Jágr. "Musíme pokračovat dál, baráž je hrozně namáhavá a dlouhá soutěž, psychicky a fyzicky náročná, hraje se o živobytí," uvedl Jágr.

Hokejisté Dynama našli v baráži přemožitele až v 6. kole při domácí porážce s Kladnem 1:4. "Jsme zklamaní z té porážky, ale kdybychom se před začátkem baráže bavili o tom, že v polovině budeme mít patnáct bodů, tak bychom byli naprosto spokojení. Musíme se ale co nejlépe připravit na další zápasy a uspět v nich," řekl asistent trenéra Richard Král.

"Možná je ale i dobře, že jsme po úspěšné sérii narazili. Věřím, že se dáme do kupy a podáme hned v pátek ještě lepší výkon, po němž získáme všechny tři body," přál si Král.

Českobudějovičtí dosáhli v první polovině jen na dva body z 18 možných, přesto odmítli rezignovat. "Nebudu se bavit o situaci v tabulce, to je mimo mísu. Do každého zápasu půjdeme s tím, že budeme chtít vyhrát. Šance máme, ale nejsme produktivní, proto jsme tam, kde jsme. Kluci se snaží, ale bohužel góly nedáváme, to je alfa a omega," uvedl trenér Motoru Václav Prospal starší.

"Když nebudeme proměňovat šance, tak v baráži nemůžeme uspět. Máme na to méně času a nejsme schopní si s tím poradit. Není náhoda, že ze tří utkání venku jsme dali jednu branku. Nedostali jsme se sem však, abychom to zabalili. Půjdeme postupně a budeme věřit, že se nám to povede," konstatoval obránce Pavel Pýcha.

Zápas v Chomutově odstartuje v 17:30, na pardubickém ledě se začne o půl hodiny později. V nedělním 8. kole Kladno vyzve Pardubice (16:00) a České Budějovice narazí na Chomutov (17:00).