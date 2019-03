Chomutov - Vedení extraligového Chomutova řeší před závěrem sezony, v němž bude bojovat o udržení v extralize v baráži, vážné problémy. Většina hráčů základního kádru má střevní potíže, u jednoho z nich již byla odhalena salmonelóza. V dnešním utkání skupiny o umístění proti Karlovým Varům proto nastoupí hráči širšího kádru a junioři.

"Bohužel nastalo něco, co nikdo z nás nemohl předvídat ani předpokládat. Ve středu tým normálně trénoval, ale ve čtvrtek dopoledne měli trenéři k dispozici zhruba deset hráčů včetně tří brankářů," uvedl výkonný ředitel Stanislav Mikšovic na klubovém webu.

Hokejisté se nakazili z tatarského bifteku, který ve středu společně v kabině jedli. "Měli svačinku jako každý týden. Bohužel v ní zřejmě byla salmonelóza, jak ukazuje test jednoho z hráčů. Další je postupně absolvují také. Nicméně i u nich se objevily velké střevní problémy a zvracení, takže předpokládáme, že na tom budou stejně. Vše řešíme s Krajskou hygienickou stanicí," řekl šéf klubu.

V případě, že se bakteriální onemocnění u hráčů potvrdí, může je čekat i několikatýdenní léčba. Baráž o extraligu přitom startuje příští týden v pátek. "Páteční zápas odehrajeme v kombinované sestavě, ale v tuhle chvíli neumím říct, kdy budou všichni hráči stoprocentně k dispozici," uvedl Miškovic.

Útočník Radek Duda prohlásil, že tak špatně mu ještě nikdy nebylo. "Je to úplně šílený. Zvracení, průjem jako blázen, vysoké horečky, křeče v břiše, celé tělo vás bolí. To jsem vážně nikdy nezažil. A u všech to má stejný průběh," uvedl Duda pro iSport.cz.

V kombinované sestavě Piráti podle všeho sehrají i nedělní závěrečný zápas skupiny o umístění v Litvínově. Jak se bude situace vyvíjet v příštím týdnu, je nejasné. Komplikací je i fakt, že chomutovská juniorka v sobotu a v neděli hraje čtvrtfinále play off na Slavii.

Ředitel extraligy Josef Řezníček nepředpokládá, že by se měnil rozpis baráže. "To si určitě nedovedu představit, to nejde. Do startu baráže ale ještě nějaký čas zbývá, nepředbíhal bych. Mluví se o salmonele, já to nemám písemně potvrzené," řekl Řezníček ČTK. Se zástupci Chomutova mluvil o dnešním zápase, který se stoprocentně odehraje. "Vše ostatní by byly spekulace. Už jsme měli několik zkušeností, že zdravotní stav hráčů vypadal tragicky, a když jsme (odklad) nepovolili, tak se nakonec vše hrálo," dodal.