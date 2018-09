Hokejisté Chomutova trénovali 7. září 2018 na svém domácím stadionu v Chomutově. Piráti vstoupí do nové extraligové sezony 15. září zápasem proti brněnské Kometě.

Praha - Kompletní kvarteto, jež stále čeká na první bodový zisk v nové sezoně, bude v akci během pěti pátečních duelů 3. extraligového kola. Jisté je, že minimálně jeden tým toto čekání ukončí, neboť v Chomutově se představí Liberec, který dokonce ještě ani neslavil vstřelený gól. Nováček z Karlových Varů hostí Třinec, předposlední Mladá Boleslav přivítá Vítkovice.

Chomutov proti Brnu a Hradci Králové neodehrál špatné zápasy, jenže na body to nestačilo. "Dvakrát jsme prohráli, ale zbraně neskládáme. Bojujeme, je tam odhodlání, jen musíme do zápasů přenést klid z tréninku," prohlásil asistent trenéra Jan Šťastný.

"Nemůžeme začít panikařit. Šlo o dva zápasy, v nichž se našly momenty, kdy jsme hráli opravdu dobře. Musíme stavět na tom, co vychází. A naopak zapracovat na oslabení, ve kterých dostáváme hodně gólů. Musíme zlepšit výkony na víc než jen pár minut v zápase. Věřím, že pak začneme sbírat body, ale už by to chtělo někde nějaké získat," dodal útočník Ivan Huml.

Liberec měl zatím daleko do role jednoho z hlavních aspirantů na titul. "Hrajeme složitý hokej, který jsme předváděli už v Plzni. Takový zpočátku sezony nemá šanci na úspěch. Doufám, že dva zápasy stačily k tomu, abychom si uvědomili, že v jednoduchosti je síla. Bez bojovnosti a nasazení ani s dobrým týmem, který máme v kabině, nemáme šanci vyhrát jakýkoliv zápas," varoval kouč Filip Pešán.

Karlovy Vary si v neděli připsaly první body po rychlém návratu mezi elitu. Proti Mladé Boleslavi navíc dosáhli na všechny tři s čistým kontem navrch (4:0). "Zápas jsme ubojovali výborným týmovým výkonem. Byli jsme obětaví a mnohem pevnější v obraně než v Olomouci," uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Po nepovedeném vstupu na Hané navíc mohou Západočeši těžit z celkem čtyřzápasové domácí série. Jejich druhým sokem po Mladé Boleslavi bude Třinec, v neděli pak Zlín. "Ze začátku soutěže se hraje o velmi důležité body. A všechny týmy mají neskutečnou sílu," prohlásil Mariška.

Třinci se nepovedl úvod sezony a po dvou prohrách navíc vyráží na pětizápasovou sérii venkovních duelů, jelikož Werk Aréna bude v nadcházejících dnech patřit muzikálu. Podle Václava Varadi zatím není důvod k panice.

"Pochopitelně, že dotáhnout nějaký zápas k výhře, jelo by se nám teď ven lépe a ve větší pohodě. Vůbec nechci omlouvat dvě prohry, ale pořád jsme na úplném začátku. Jedeme to odbojovat a oddřít. A věřím, že zabereme. Ale musíme to odmakat opravdu na sto procent," řekl Varaďa, který však stále postrádá zraněné harcovníky Polanského, Rotha a Růžičku.

Pro Mladou Boleslav bylo poslední vystoupení v Karlových Varech (0:4) velkým varováním. "Dostali jsme lekci z bojovnosti," přiznal asistent trenéra Vladimír Čermák. Náprava by měla přijít proti Ostravanům. "Pokud se z toho nepoučíme, tak se budeme trápit i nadále," doplnil Čermák.

Vítkovice jsou na vítězné vlně a stoprocentně úspěšné. Boleslav navíc v uplynulé sezoně patřila k jejich oblíbeným soupeřům: zvítězily ve všech čtyřech vzájemných zápasech. "Vycházet se z toho nedá, domácí budou mít velice silnou motivaci sebrat nějaké body. My budeme chtít navázat na první dva zápasy, respektive na větší pasáže těchto zápasů, ve kterých jsme hráli přibližně tak, jak bychom chtěli," řekl trenér Jakub Petr.

Již bez zkušeného útočníka Jiřího Novotného, který po krátkém působení v dresu Indiánů zamířil do švýcarské ligy do klubu Ambri-Piotta, přivítá Plzeň tradičního soka Spartu. Po úvodní výhře nad Libercem potrápila Škoda naposledy obhájce titulu Brno a na ledě soupeře prohrála gólem v závěru 2:3. "V Brně jsme nepředvedli špatný výkon. Sice jsme prohráli, ale makali jsme. Se Spartou musíme předvést minimálně stejný výkon a potěšit fanoušky vítězstvím," uvedl pro klubový web obránce Roman Vráblík.

Sparta v úvodu smetla Hradec Králové, ale minule na ledě Vítkovic narazila. "Musíme se vyvarovat vyloučení. Hráči si musí uvědomit, že především venku musíme hrát disciplinovaně, ale neznamená to, že nemají hrát fyzický hokej," prohlásil německý kouč Uwe Krupp. "S Hradcem byl rozdíl ve skóre velký, ale byl to vyrovnaný zápas. Ve Vítkovicích nám chyběla disciplína, ale kluci makali a mužstvo ukázalo dobrý charakter," doplnil Krupp, jemuž chybí útočník Přibyl. Drobné zranění má Kumstát.

Pardubičtí napravili porážku v domácí premiéře cennou výhrou pod Ještědem. S Litvínovem už by rádi dopřáli vítěznou radost i svému publiku. "Litvínov je oproti loňsku úplně jiný tým. Verva výrazně posílila, což se projevuje ve výsledcích, když vyhrála první dvě kola. Chceme potvrdit naši zlepšenou formu z utkání v Liberci," uvedl asistent pardubického trenéra Pavel Marek.

"Pracovali jsme hlavně na přesilovkách, v nich máme rezervy, přitom budou s dalším průběhem sezony důležitější a budou rozhodovat utkání. Musíme častěji střílet, více se tlačit do branky, pak budeme gólově úspěšnější. Každá branka znamená body..."

Litvínov začal nad očekávání dobře. "Šest bodů ze dvou zápasů je paráda, to jsme si přáli už před začátkem sezony," netajil útočník František Gerhát. "Jsou to ale pořád jen dvě kola. Musíme hodit minulý ročník za hlavu a hlavně chytit úvod soutěže - šlapat dál a bodovat teď v každém zápase," doplnil Gerhát.

V duelu se s aktivní kariérou oficiálně rozloučí čároví sudí Stanislav Barvíř a Petr Blümel. Oba se přesouvají do rolí brankových rozhodčích.

Statistické údaje před pátečními zápasy 3. kola extraligy: -------- Piráti Chomutov (11.) - Bílí Tygři Liberec (14). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Ronald Knot 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - všichni bez bodu. Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 3,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 86,36 procenta, Štěpán Lukeš 4,00 a 82,61 - Roman Will 2,52 a 91,94. Zajímavosti: - Piráti čekají na první body v sezoně. Prohráli doma s mistrovskou Kometou Brno 2:4 a v Hradci Králové 2:3. - Bílí Tygři ještě nebodovali a ani neskórovali. Připsali si porážky v Plzni 0:4 a doma s Pardubicemi 0:2. - Oba celky se spolu utkaly dvakrát v přípravě. Chomutov doma zvítězil 4:3 v prodloužení a Liberec na vlastním ledě vyhrál 5:1. - Poslední tři vzájemné duely v extralize vždy dospěly do prodloužení. Dvakrát vyhrál Chomutov a jednou Liberec. Piráti celkově v minulé sezoně slavili vítězství ve třech ze čtyř duelů s Bílými Tygry. - Liberecký obránce Matěj Stříteský dnes slaví 28. narozeniny. HC Škoda Plzeň (5.) - HC Sparta Praha (5.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: Denis Kindl 2/3 (3+0) - Jan Košťálek 2/3 (1+2). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 3,05 a 89,29 - Matěj Machovský 1,50, 96,15 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou. Sparta se radovala naposledy 15. ledna loňského roku, kdy zvítězila na západě Čech 3:2 v prodloužení. - Škoda v úvodním kole vyhrála doma nad Libercem 4:0 a následně podlehla na ledě Komety Brno 2:3. - Sparta vstoupila do soutěže vítězstvím nad Hradcem Králové 4:0 a prohrála na ledě Vítkovic 2:3. BK Mladá Boleslav (13.) - HC Vítkovice Ridera (4.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Žejdl 2/2 (1+1) - Rastislav Dej, Peter Trška oba 2/3 (0+3). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 4,57 a 78,79, Pavel Kantor 2,07 a 90,00 - Patrik Bartošák 1,50 a 96,43. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a ztratily v této sérii jediný bod. Mladá Boleslav uspěla naposledy 5. února loňského roku, kdy doma zvítězila 3:0. - Mladá Boleslav čeká na první zisk v ročníku. Prohrála doma s Litvínovem 3:4 a v Karlových Varech 0:4. - Ostravané jsou zatím stoprocentně úspěšní. Vyhráli v Pardubicích 2:1 a doma se Spartou 3:2. HC Energie Karlovy Vary (7.) - HC Oceláři Třinec (11.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Václav Skuhravý 2/2 (1+1) - Martin Adamský 2/2 (1+1). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,00, 94,29 a jednou udržel čisté konto - Peter Hamerlík 2,09 a 92,31, Šimon Hrubec 5,45 a 86,36. Zajímavosti: - Oceláři vyhráli ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou. Karlovy Vary proti Třinci slavily naposledy 13. prosince 2015 po domácím vítězství 2:0. - Energie vstoupila do soutěže po ročním působení v první lize prohrou v Olomouci 1:4 a následně doma vyhrála nad Mladou Boleslaví 4:0. - Úřadující vicemistr Třinec čeká na první body v sezoně. Prohrál ve Zlíně 2:4 i doma s Olomoucí 2:3. HC Dynamo Pardubice (8.) - HC Verva Litvínov (1.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rolinek 2/2 (1+1) - Karel Kubát 2/3 (2+1). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 1,02, 96,83 a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Janus 2,50 a 92,19. Zajímavosti: - Pardubice vyhrály ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a ztratily při této sérii jen dva body. Litvínov uspěl naposledy 15. ledna loňského roku, kdy zvítězil doma 5:4 v prodloužení. - Dynamo vstoupilo do soutěže prohrou doma s Vítkovicemi 1:2 a pak dokázalo zvítězit v Liberci 2:0. - Litvínov, který v minulé sezoně zachraňoval účast v nejvyšší soutěži až v baráži, je zatím stoprocentně úspěšný. Vyhrál v Mladé Boleslavi 4:3 i doma se Zlínem 5:2. - Litvínovský brankář Jaroslav Janus v pátek oslaví 29. narozeniny. - V duelu se s aktivní kariérou oficiálně rozloučí čároví sudí Stanislav Barvíř a Petr Blümel. Oba se přesouvají do rolí brankových rozhodčích. Další program: -------- Sobota 22. září - dohrávka 3. kola: 17:00 HC Olomouc - HC Kometa Brno (O2 TV). Neděle 23. září - 4. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice, 15:30 HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín, 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec (ČT sport), 17:00 HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav, Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc, 17:30 HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov.