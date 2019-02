Plzeň - Hokejisté Chomutova zvítězili ve 44. extraligovém kole na ledě Plzně 5:4 po samostatných nájezdech a po sérii šesti porážek zaznamenali druhou výhru za sebou. Srdnatě bojující hosté na západě Čech brzy vedli o dvě branky, ale střelecky aktivnější domácí nakonec dokázali vyrovnat. Bod navíc zajistil předposlednímu týmu extraligy jediný úspěšný exekutor nájezdů Jan Stránský. Západočeši tak přišli o sérii čtyř vítězství a utrpěli teprve druhou porážku z posledních dvanácti utkání.

Domácí vstoupili do utkání aktivněji, Pour s Kodýtkem ale v dobrých pozicích minuli branku a v páté minutě udeřilo na druhé straně, když Raškovu střelu z otočky dorazil do sítě Stránský. O pouhých 17 vteřin později se navíc přes statickou plzeňskou defenzivu protáhl do úniku Vantuch a povedeným zakončením zvýšil na 2:0. Indiáni se poté probrali a během náporu v útočném pásmu po ideální přihrávce Nedorosta zblízka pohodlně skóroval Indrák. V deváté minutě mohl vyrovnat Moravčík, jeho nahození od modré čáry však zastavila levá tyčka Petersovy branky.

Kanadský gólman zlikvidoval samostatný únik Němce, jenž nepotrestal zaváhání Knota. Plzeňští převzali iniciativu, Piráti však dobře bránili a krátce před první sirénou zahrozil ve vlastním oslabení nebezpečným průnikem Růžička.

Po pauze pokračovala početní výhoda domácích, navíc po faulu Dietze na unikajícího Němce hráli dokonce pět na tři. Hosté však těžké chvíle i díky nedovolenému zákroku Němce přečkali a při sílícím plzeňském tlaku a přesilovkách neuspěli v gólových pozicích Gulaš s Pulpánem. Piráti se připomněli přečíslením dvou na jednoho, při jehož zakončení Raškovi sebral radost povedeným zákrokem Frodl.

Ve 34. minutě dokázal přesnou střelou švihem srovnat z levého kruhu Gulaš, o 13 sekund později ovšem po akci agilního Rašky vrátil Chomutovu vedení střelou do odkryté branky Trefný a půl druhé minuty na to další nedoraz obrany Indiánů potrestal po přihrávce Svobody z akce dvou na jednoho Sklenář. Domácí zjednodušili hru a po vyloučení Peterse za posunutí branky dokázal sedm vteřin před druhou přestávkou snížit v pádu z otočky na 3:4 Němec.

Od začátku závěrečné dvacetiminutovky se Piráti soustředili na držení hubeného náskoku. Indiáni ve snaze o vyrovnání otevřeli hru. Pozorný Peters si poradil s pokusem nekrytého Němce a v 50. minutě ho po střele Jan Kováře zachránila horní tyč. Až o pět minut později srovnal svým prvním gólem po návratu ze zámoří Moravčík. Šanci Straky zastavil Peters a utkání přes vyloučení Stránského dospělo do prodloužení.

Pokračující přesilovku Indiáni nezužitkovali a v penaltovém rozstřelu rozhodl jediný úspěšný střelec, jímž byl právě explzeňský Stránský.

HC Škoda Plzeň - Piráti Chomutov 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 2:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Indrák (V. Nedorost, Kantner), 34. Gulaš (Allen, Jan Kovář), 40. V. Němec (D. Kindl, Jones), 55. Moravčík (Eberle, Kantner) - 5. J. Stránský (Raška), 5. Vantuch (Marjamäki, Knot), 35. Trefný (Raška, L. Kovář), 36. Sklenář (T. Svoboda, Dietz), rozhodující sam. nájezd J. Stránský. Rozhodčí: Hribik, Lacina - Lhotský, D. Klouček. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváci: 6335.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Pulpán, Allen, Jones, L. Kaňák, Moravčík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - D. Kindl, Preisinger, V. Němec - Indrák, V. Nedorost, Kantner - Roubal. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Chomutov: Peters - Knot, Jank, Buchtela, L. Kovář, Zeman, Dietz - J. Stránský, Raška, Tomica - T. Svoboda, V. Růžička ml., Sklenář - Duda, Vantuch, Marjamäki - Klhůfek, Chlouba, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.