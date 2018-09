Praha - Duel mezi Chomutovem a mistrovskou Kometou Brno uzavře v sobotu program úvodního kola hokejové extraligy. Piráti se pokusí navázat na minulou sezonu, v které vyhráli proti Kometě všechny čtyři vzájemné zápasy. Šampion z minulých dvou let se naproti tomu bude snažit rozjet dobře útok na zlatý hattrick. Utkání začne v 15:30 v přímém přenosu O2 TV Sport.

Chomutov po minulé sezoně přišel o ofenzivního lídra Michala Vondrku. "Budeme muset hrát hokej, při němž budeme potřebovat hodně dobře bránit," řekl kouč Vladimír Růžička starší k vyhlídkám Pirátů. "Tedy mít to postavené na dobré obranné hře s dobrým přechodem do rychlého protiútoku, hrát agresivně a hodně do těla. Každopádně mi připadá, že to mužstvo hraje opravdu jako tým," řekl.

V přípravě Chomutovští vyhráli pět z osmi zápasů, zkušený kouč ale kladnou bilanci nepřeceňuje. "Zatím to máme takové nahoru dolů. Máme zápasy, kdy hrajeme výtečně, ale také ty, v nichž nehrajeme dobře. Zase na druhou stranu bych docela bral, kdybychom jednou prohráli a jednou vyhráli, to by byla výborná sezona, ale mám obavy, že to tak nebude," uvedl Růžička.

Zkušený útočník Ivan Huml je přesvědčený, že chomutovský tým je postavený dobře, jen se musí držet svého stylu hry. "Ve všech zápasech přípravy byly dobré momenty, kdy jsme si potvrdili, že hokej, který chceme hrát, umíme. Ale nesmíme experimentovat, protože když se budeme chtít vyrovnat technicky, budeme prohrávat. To už jsme se přesvědčili v přípravě," řekl Huml.

Mistrovskou Kometu čeká v úvodních šesti kolech náročný extraligový start, protože třikrát po sobě bude hrát v sobotu na ledě soupeře a hned v neděli doma. "Není to šťastné rozlosování. Takto jsou naši nedělní soupeři zvýhodněni. Když se hraje v sobotu na druhé straně republiky a v neděli doma, tak se únava kumuluje," řekl kapitán Brňanů Leoš Čermák.

Trenér Kamil Pokorný považuje za důležitý dobrý start do soutěže. "Začátek extraligy bude pro nás hodně náročný, věřím ale, že se nám podaří zúročit dobrou přípravu. Odehráli jsme kvalitní zápasy, dařilo se nám i v Lize mistrů. Ukázali jsme v nich, jakým stylem se chceme prezentovat. Provázelo nás minium zranění, což považuji za velkou výhodu," dodal Pokorný.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou extraligy: -------- Piráti Chomutov - HC Kometa Brno. Začátek zápasu: 15:30. Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů): Chomnutov: 9 zápasů - 8 výher v normální hrací době - 0 výher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 0 proher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 1 prohra v normální hrací době. Brno 10 - 7 - 0 - 0 - 3. Zajímavosti: - Piráti vyhráli všechny čtyři vzájemné zápasy v minulé sezoně a ztratili v nich jen dva body. - Chomutov v závěru testovacího období prohrál dva z posledních tří zápasů a v generálce podlehl v Liberci 1:5. - Kometa v přípravném období před extraligou třikrát za sebou vyhrála. V Lize mistrů po prohře v Grodnu 2:3 zvítězila v Berlíně nad Eisbären 3:2 a doma vyhrála nad Grodnem 6:2 a nad Eisbären 4:3.