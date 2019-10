Chodúr oslaví deset let sólové kariéry velkými koncerty s hosty

Praha - Martin Chodúr oslaví deset let svého sólového účinkování novým koncertním programem, který představí na koncertech v Hradci Králové a v Praze. První vystoupení se uskuteční 29. října s kapelou MACH v Petrof Gallery v Hradci Králové. Zpěvák se po vítězství v soutěži Česko Slovensko hledá Superstar v roce 2009 rozhodl pro samostatnou kariéru z větší části s vlastní tvorbou. Napsal skladby pro sebe i pro jiné, například pro Hanu Zagorovou, Moniku Absolonovou, Karla Gotta, Daniela Hůlku nebo Štefana Margitu.

"Aby byl umělec sám se sebou spokojený, tak musí potěšit hlavně sebe. Teprve pak publikum, na které pochopitelně myslím také. Kdyby se jim, to co dělám, nelíbilo, neměla by má práce smysl. Já dělám věci tak, abych z nich měl radost a dělal hudbu, která se mi líbí. Snažím se nekalkulovat," řekl ČTK Chodúr.

Na koncertech, na nichž také oslaví své 30. narozeniny připadající na 24. listopadu, s ním vystoupí i hosté. V pražském Divadle U Hasičů to bude 16. listopadu operní sopranistka Lucie Silkenová, se kterou Chodúr chystá dva duety. Na vánočních koncertech s Filharmonií Bohuslava Martinů a s dirigentem Markem Prášilem 11. a 12. prosince v Kongresovém centru ve Zlíně uvede především písně ze svého loňského alba Hallelujah (Vánoční písně a koledy), které nahrál s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Ve Zlíně bude Chodúrovým hostem operní a muzikálová sopranistka a vítězka soutěže Talentmania 2010 a také vítězka celosvětové pěvecké soutěže Concorso Internazionale Musica Sacra v Římě Patricie Janečková.

Za deset let vydal bývalý student konzervatoře čtyři sólová alba - Let's Celebrate, Manifest a Martin Chodúr 3. K písním na těchto albech si sám napsal hudbu a texty. Čtvrté album bylo vánoční. Každé z alb mu křtila známá osobnost - první Karel Gott, druhé Peter Dvorský, třetí Štefan Margita s Hanou Zagorovou a vánoční Hana Maciuchová.

"Kariéra se nedá úplně naplánovat, spíše si může člověk zpětně říct, jestli využil všechny možnosti naplno, jestli udělal maximum, co mohl. Já si osobně říkám, že jsem určité věci mohl udělat jinak, možná jsem některé příležitosti nevzal za správný konec, ale celkově si myslím, že se mi spousta věcí povedla. Spolupracoval jsem se spoustou talentovaných lidí, souborů, bigbandů i orchestrů, setkal jsem se se zajímavými osobnostmi, ale hlavně pořád zpívám a posouvám se dál," uvedl Chodúr, který před lety získal titul Objev roku v anketě Český slavík.

Do konce roku se Chodúr ještě objeví na koncertech v Ostravě, Banské Štiavnici, Brně, Karviné, Povážské Bystrici, Brně, Krnově, Karlových Varech, Vsetíně, Velkých Karlovicích a na Silvestra v Rájeckých Teplicích. "Nejvíce tíhnu k sólovému zpěvu, chtěl bych být univerzální, dobře zpívat všechny styly, ale zůstat sám sebou. Líbilo by se mi, aby na mě lidé chodili jako na zpěváka, u kterého je jedno, jaký žánr bude právě zpívat," dodal.