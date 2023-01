Chodskými vesnicemi projdou po covidové pauze plnohodnotné masopustní průvody

Velkým průvodem vyvrcholil 12. února masopust v Postřekově na Domažlicku. Chodská obec je zřejmě jediná v ČR, kde se už po desítky let masopust slaví čtyři dny.

Klenčí pod Čerchovem/Postřekov/Mrákov (Domažlicko) - Chodskými městy a vesnicemi projdou letos ve druhé polovině února po covidových omezeních plnohodnotné masopustní průvody. Očekává se slušná účast. Naplánované jsou také posezení v místních hospodách a bály, zjistila ČTK. Na Domažlicku se konají průvody s maskami zhruba ve 30 místech. Organizují je vesnice, spolky, občanská sdružení, hasiči, Sokol. Letos se vše připravuje v plné parádě, akce je v plánu městyse na sobotu 18. února, řekl ČTK zastupitel Klenčí Jiří Anderle z komise pro kulturu a sport. Největším masopust na západě Čech je dlouhodobě v nedalekém Postřekově, kde trvá pět dnů.

"Masopustní průvod v Klenčí začne ve 14:00 a bude opět spojený s dobročinnou akcí pro miřkovský útulek pro týrané koně. Očekáváme kolem 30 masek, dále lidi v krojích, koně i povoz s pivem, kapelu a zpěv," řekl Anderle. Průvod letos půjde po zhruba dvoukilometrové trase v zadní části obce, kde se vyhne hlavní silnici, po níž se chodilo řadu let, ale je tam velký provoz a je nutná řada povolení. Podle starosty Jana Bozděcha (Nezávislí kandidáti pro Klenčí) se lidé po covidových omezeních na masopust těší. "Je tradičně dobře navštěvovaný," řekl. Kolem průvodu se vždy pohybovalo 300 až 400 lidí. "Loni tolik lidí nepřišlo. To byly ještě obavy a částečně platila omezení, teď bych čekal zájem větší. Ale hodně záleží na počasí a navíc v sobotu je na Chodsku masopust na dalších 15 až 20 místech, návštěvníci to střídají," řekl Anderle.

V Postřekově je tradičně masopustní veselí největší a potrvá od pátku 17. února do 21. února. "Pořádá je místní TJ Sokol, letos naplno, stejně jako v minulých předcovidových letech. V západních Čechách je náš masopust nejvyhlášenější a největší. Většina lidí si na něj bere dovolenou, a tak to bude i letos," řekl Petr Anderle (Společně za Postřekov), starosta obce s 1100 obyvateli. Neodhadoval letošní účast, protože některé bály po covidu se podaří, jiné mají slabší účast, ale o masopust podle něj zájem bude. Největšími akcí bude kytičkový průvod v neděli od hospody U Adamů a úterní maškarní průvod, který je delší. "Počet masek se pohyboval od 80 do 150 v nejsilnějších letech," řekl starosta. Podle něj se masopust v Postřekově konal vždy od konce druhé světové války, poprvé nebyl v roce 2021 a loni byl omezený. Letos už žádná omezení nejsou, dodal.

V Mrákově s více než 1100 obyvateli projde masopustní průvod 18. února jako v Klenčí. "Začíná se ve 13:00," řekl starosta Josef Janeček (Sdružení pro obec Mrákov). Lidem masopust v minulých dvou letech chyběl. Akci pořádají nadšenci z chodských souborů. "Masopustní zábava ale letos nebude. Teď jsme měli hasičský bál a tam přišlo 50 lid. Lidi nechodí ani do hospody, jenom málo o víkendu," dodal Janeček.