Chodsko se chystá na slavnosti, pekárna v Bořicích napeče 7000 chodských koláčů

Bořice (Domažlicko) - Chodsko se připravuje na tradiční víkendové Chodské slavnosti. Po loňsku, kdy byly kvůli pandemii koronaviru jen virtuální, se letos uskuteční v omezeném rozsahu. Tradiční chodská pochoutka, bohatě zdobený koláč s tvarohem, povidly a mákem, ale nesmí chybět ani letos, a tak pekařům a cukrářům na Chodsku nadchází nejrušnější část roku. Do víkendu musí napéct a nazdobit tisíce koláčů.

Fotogalerie

Například rodinná pekárna a cukrárna Marie Vondrovicové v Bořicích nedaleko Domažlic vyrobí letos na 7000 koláčů. Aby byly co nejčerstvější, s pečením na slavnosti se začne ve čtvrtek ráno a každou hodinu pak v pekárně vyrobí 200 velkých chodských koláčů. Na pomoc museli povolat desítky žen z okolí, řekla dnes Vondrovicová ČTK.

"Před pandemií jsme dělali na slavnosti až 11.000 koláčů, peklo se nepřetržitě od středy do soboty. Loni kvůli koronaviru jsme udělali 4600 koláčů a letos jich bude 7000. Zájem by byl větší, ale nemáme kapacity," řekla pekařka. Některé ženy, které s pečením pomáhají, jsou už starší a náročné noční směny by hůře zvládaly.

"Pro nás je to takové vyvrcholení celoroční práce, je to nejvíc, co naše cukrárna během roku udělá. Rušno je i na Vánoce nebo na Velikonoce, ale Chodské slavnosti jsou jednoznačně nejvíc - nejvíc lidí, nejvíc surovin," poznamenala Vondrovicová.

Tak například letos spotřebují v Bořicích na koláče na víkendové slavnosti 660 kilogramů mouky, půl tuny cukru, 46 kilogramů droždí, 4500 vajec, 1500 kilogramů tvarohu, 380 kilogramů švestkových povidel, zhruba 200 kilogramů máku, 210 kilogramů tuku a na dozdobení a ochucení mandle, rozinky a rum. "Začínáme naplno až ve čtvrtek ráno, aby koláče byly co nejčerstvější, aby nikdo nemusel mít strach, že dostane starý koláč z mrazáku," řekla Vondrovicová.

Do výroby koláčů se v pěti směnách od čtvrtka do soboty zapojí na 60 lidí - rodinní příslušníci, kamarádky i zručné pekařky z okolí. Těsto se zadělává z 20 kilogramů mouky, jakmile je hotové, hned se začne připravovat další várka. "Průběžně se dělají bochánky, které se vyvalují takovým speciálním kónickým válečkem, rukou se pak musí udělat obruba, natře se vajíčkem, a když je těsto dostatečně nakynuté, potře se tvarohem a pak se merhuje (maluje)," popsala postup Vondrovicová.

V pekárně mají práci přesně rozdělenou, část žen vyvaluje, část natírá koláče tvarohem, další se starají o pečení. Švestkovými povidly a mákem na koláče merhuje většinou květinové ornamenty, vlnky či srdíčka pět až šest žen. Ty nejzručnější dokážou koláč o průměru až 27 centimetrů bohatě nazdobit za jedinou minutu. "Každá merhovačka má svůj ornament a svůj rukopis. Když přijdu k peci, tak přesně vím, která žena který koláč merhovala," řekla Vondrovicová. Na slavnosti se v Bořicích dělají dolnochodské koláče, které jsou na rozdíl od hornochodských, zdobených pruhy povidel, máku a tvarohu, bohatší a zdobnější.