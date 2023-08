Chodské slavnosti opět přilákaly desetitisíce návštěvníků

Domažlice - V Domažlicích končí letošní Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť, která je jejich součástí. Největší kulturní akce v regionu opět přilákala desetitisíce návštěvníků. Přálo jí, zejména v sobotu, počasí. Podle starosty Domažlic Stanislava Antoše (KDU-ČSL) je tak možné, že letošní počet návštěvníků podle odhadu překonal i loňskou návštěvnost, řekl ČTK.

"My na největší akce na slavnostech vstupné nevybíráme, takže počet návštěvníků se přesně určit nedá. Ale návštěvnost byla letos velmi slušná, možná vyšší než loni," řekl ČTK. Počet návštěvníků by se tak mohl blížit zájmu o Chodské slavnosti před dvěma lety. V roce 2019 se podle dat mobilních operátorů zjistilo, že v jedenáctitisícovém městě se od pátku do neděle vystřídalo na 80.000 lidí.

Náporu návštěvníků tak musí čelit i místní doprava. "My jsme zrušili stánkový prodej běžného zboží, a tak se nám uvolnily některé ulice. To nám umožnilo navýšit počet parkovacích míst pro návštěvníky. Navíc máme připravená i odstavná parkoviště na louce a podobně," popsal opatření starosta Domažlic.

Ačkoli slavnosti mají už zažitou podobu, město se každý rok snaží o drobné úpravy a vylepšení tak, aby byly Chodské slavnosti stále atraktivní. Slavnostem stále vládnou vyšívané chodské kroje, chodské koláče zdobené povidly, mákem a tvarohem, pestrá chodská keramika, zvuky dudáckých kapel i chodské nářečí.

Připraveno bylo několik desítek hodin hudebního programu folklorních i dechových souborů, řemeslné trhy či tradiční bohoslužby pod širým nebem u kostelíka svatého Vavřince na vrchu zvaném Vavřineček nad městem. Hlavní kulturní program se konal na pódiu u brány na náměstí a v zahradě pod Chodským hradem, menšími hudebními vystoupeními ožily i dvory a proluky v historické části města.