ČHMÚ zpřísnil výstrahu před deštěm v Beskydech, hrozí i rozvodnění toků

Praha - Meteorologové zpřísnili výstrahu před velmi vydatným deštěm v Beskydech. Za 12 hodin tam může spadnout až 80 milimetrů vody, hrozí rozvodnění menších toků. Dopoledne by mělo hodně pršet také v Jeseníkách. Další části Česka dnes vydatný déšť nečeká. V okolí Hřenska, kde hasiči bojují už týden s rozsáhlým požárem v národním parku, nebude pršet pravděpodobně vůbec. V této části Ústeckého kraje naopak až do odvolání zůstává v platnosti výstraha před vznikem požárů. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí v Beskydech do dnešních 15:00, dalších pět hodin pak bude platit výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. "V Beskydech napršelo za předcházejících šest hodin více než 40 mm na stanicích Lysá hora a Kateřinice, Ojičná," uvedli meteorologové. Srážky budou v Beskydech od západu ustávat odpoledne a večer.

V Jeseníkách je v platnosti výstraha před vydatným deštěm do dnešního poledne. Pršet má zejména na návětrných svazích, úhrny za 24 hodin by mohly dosáhnout až 60 milimetrů.

Českému Švýcarsku se vydatné srážky stále vyhýbají. Výjimkou byla zhruba půlhodina v sobotu odpoledne. Ani to ale příliš nepomohlo. Podle hasičů zůstává půda v nižších vrstvách stále velmi suchá. V oblasti i proto dál platí výstraha před nebezpečím požárů. V ostatních krajích Česka ji meteorologové v sobotu odvolali.