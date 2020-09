ČHMÚ: Prázdniny byly chladnější než v předchozích třech letech

Praha - V Česku byly letošní letní prázdniny chladnější než v předchozích třech letech. Průměrná teplota za červenec a srpen byla 18,3 stupně Celsia. Méně bylo i tropických dní. Naopak více pršelo, podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) to byly nejdeštivější prázdniny od roku 2014. Stav povrchových vod byl tak na většině území lepší než loni a předloni v létě a celkový stav podzemních vod byl podle meteorologů jednoznačně nejlepší za posledních pět let. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila mluvčí ČHMÚ Martina Součková.

V červenci dosáhla průměrná teplota vzduchu 17,7 stupně Celsia, sedmý měsíc letošního roku byl podle meteorologů druhým nejchladnějším červencem za posledních deset let. Výrazně teplejší byl letos srpen s průměrnou teplotou vzduchu 18,8 stupně Celsia. Jako celek byly letošní prázdninové měsíce chladnější než ve třech předešlých letech. V roce 2017 byla průměrná prázdninová teplota vzduchu 18,7 stupně Celsia, rok poté 20,2 stupně a loni 18,9 stupně Celsia.

Tropický den, kdy teplota alespoň na jedné z měřicích stanic přesáhla 30 stupňů, zaznamenali meteorologové o prázdninách v 28 dnech. V červenci to bylo 11 dnů a v srpnu 17. V předchozích třech letech se o prázdninách vyskytlo tropických dní více, v roce 2018 to bylo 44 a v roce 2017 a loni 32 tropických dní. Tropická noc se alespoň na jedné stanici vyskytla letos o prázdninách pouze v 15 dnech.

Srážek spadlo o prázdninách v průměru 171 milimetrů. "Jedná se o nejdeštivější prázdniny od roku 2014, kdy na našem území spadlo 193 mm srážek," uvedl ČHMÚ. Více než 120 procent srážkového normálu 1981-2010 napršelo letos o prázdninách na Vysočině a v Moravskoslezském kraji. Naopak méně než 80 procent normálu představoval srážkový úhrn v Ústeckém a Libereckém kraji, uvedli meteorologové. Zatímco loni byla suchem postižena převážná část země, letos šlo zejména o severozápadní Čechy a část jižní Moravy.

Stav povrchových vod byl na většině území lepší než loni a předloni v létě. Z pohledu povrchových vod rozdělují meteorologové území na dvě části. "V severozápadní polovině Čech se vyskytovalo nejmenší množství srážek, a tak zde byly průtoky ve vodních tocích většinou podprůměrné a pouze přechodně po srážkách průměrné. Naopak v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku se srážky vyskytovaly mnohem častěji (a byly často i velmi vydatné) a průtoky zde byly průměrné až nadprůměrné. Stejná situace přetrvává i nyní v první dekádě září," uvedl ČHMÚ.

Letošní léto bylo příznivé pro podzemní vody. Začátkem července bylo v mělkém oběhu dokonce dosaženo mírně nadnormálního stavu. Poté hladina mírně poklesla, přesto zůstala po zbytek léta na normální úrovni. Ani v tomto případě však situace nebyla na celém území stejná. Zatímco na západě a severozápadě Čech v průběhu léta převažovalo mírné až silné sucho, na zbylém území ČR byla úroveň hladiny převážně mírně, místy až silně nadnormální, například v oblasti severní Moravy.