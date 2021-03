Chlíbek: Pokračovat ve vývoji české vakcíny nemá smysl

Praha - Pokračovat ve vývoji české vakcíny nemá smysl. Předpokládané výdaje nemohou stačit na klinické hodnocení a registraci vakcíny. Náklady na vývoj se běžně pohybují v miliardách. ČTK to napsal předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Reagoval tak na pondělní usnesení vlády, která rozhodla o pokračování projektu české vakcíny, jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven.

"Myslím si, že to nemá smysl a předpokládané výdaje dle mého nemohou stačit na dokončení vývoje a zejména pak provedení klinických fází hodnocení a registraci vakcíny. Vývoj vakcín se pohybuje řádově v miliardách," uvedl Chlíbek.

Tuzemská vakcína patří mezi takzvané inaktivované očkovací látky, které vznikají tak, že se použije skutečný virus. Je oslaben tak, aby nezpůsobil onemocnění, ale vyvolal imunitní odpověď. Na tomto principu jsou založené například dvě vakcíny používané v Číně od společností Sinopharm a Sinovac. Podle některých odborníků je ale účinnost těchto vakcín rozporuplná.

Ministerstvo zdravotnictví, které návrh na pokračování vývoje předložilo, to zdůvodňovalo mimo jiné tím, že by domácí vakcína mohla chránit i proti nakažlivějším mutacím koronaviru, které se nyní šíří. Podle virologa Libora Grubhoffera je ale snazší přizpůsobit už registrované vakcíny. "V případě inaktivované vakcíny by to znamenalo vzít tu novou variantu a vyrobit zase obrovské množství živého divokého viru. Usmrtit ho a znovu ho připravit do dávek. To by bylo extrémně nákladné, a hlavně by to trvalo dlouho," řekl Grubhoffer v únoru serveru iRozhlas.cz.

Na projektu české vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Koordinátorkou týmu byla poslankyně ANO, kardioložka Věra Adámková. Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) loni v prosinci řekl, že ve vývoji není třeba pokračovat, protože bude brzy k dispozici vakcína komerční. Dosud byly v EU registrovány tři vakcíny, a to od firem Pfizer/BioNtech, Moderna a AstraZeneca. Očkování kvůli nedostatku očkovacích látek není tak rychlé, jak se předpokládalo.