Chlapík vyhrál produktivitu hokejové extraligy

Praha - Sparťanský útočník Filip Chlapík vyhrál produktivitu základní části hokejové extraligy a stal se i nejlepším střelcem a nahrávačem. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Slavie nasbíral v 53 zápasech 70 bodů za 31 branek a 39 asistencí.

V kanadském bodování předčil o 12 bodů druhého Lukáše Pecha z Českých Budějovic. Mezi kanonýry zvítězil s náskokem čtyř branek před druhým Robertem Říčkou z Pardubic. Mezi nahrávači měl o dvě asistence víc než Tomáš Plekanec z Kladna.

"Je to příjemné, ale jak jsem již říkal několikrát, záleží mi na tom, abych hrál dobře, body pak přijdou sami. Beru to jako odměnu za nějakou práci, co tomu sportu věnuju. Samozřejmě mě to těší," řekl Chlapík po dnešním utkání proti Kladnu, jímž sparťané uzavřeli základní část.

Před tímto ročníkem měl v extralize na kontě jen tři zápasy a jednu přihrávku z minulé sezony z přelomu září a října. Po působení v mládeži v Letňanech, Liberci a Spartě odešel v roce 2014 do Charlottetownu do QMJHL.

V roce 2015 jej draftovala ve 2. kole na 48. místě Ottawa, za kterou v NHL sehrál 57 utkání s bilancí pět tref a šest asistencí. Jinak nastupoval v AHL za Belleville, loni v březnu se po ukončení smlouvy s Ottawou vydal do Pelicans Lahti. Od nadcházející sezony bude působit ve švýcarském celku Ambri-Piotta.

Osmatřicetiletý Pech, který přišel do Českých Budějovic po osmiletém působení ve Spartě, má z 56 utkání 22 gólů a 36 asistencí. Třetí skončil Michal Bulíř z Plzně s 55 body za 26 tref a 29 přihrávek z 53 duelů. Stejný počet bodů si připsal i obhájce triumfu v produktivitě Američan Peter Mueller z Komety Brno, který ve 48 duelech dal 23 branek a přidal 32 asistencí.

Kanadské bodování:

1. Chlapík (Sparta) 53 zápasů/70 bodů (31 branek + 39 asistencí), 2. Pech (České Budějovice) 56/58 (22+36), 3. Bulíř (Plzeň) 52/55 (26+29), 4. Mueller (Brno) 48/55 (23+32), 5. Plekanec (Kladno) 56/54 (17+37), 6. E. Thorell (Sparta) 49/52 (21+31), 7. Oksanen (Hradec Králové) 56/49 (25+24), 8. Martin Růžička (Třinec) 52/48 (21+27), 9. Estephan (Litvínov) 56/48 (18+30), 10. Říčka (Pardubice) 48/47 (27+20), 11. R. Horák (Sparta) 51/47 (21+26), 12. Krejčí (Olomouc) 51/46 (20+26), 13. P. Holík (Brno) 48/44 (16+28), 14. Řepík (Sparta) 48/42 (24+18), 15. P. Zdráhal (Litvínov) 48/42 (20+22), 16. Gulaš (České Budějovice) 45/42 (18+24), 17. Zaťovič (Brno) 53/42 (14+28), 18. Vondráček 53/41 (21+20), 19. J. Káňa II (Olomouc) 46/41 (15+26), 20. T. Mikúš (Karlovy Vary) 55/41 (10+31).

Střelci:

1. Chlapík (Sparta) 31 branek, 2. Říčka (Pardubice) 27, 3. Bulíř (Plzeň) 26, 4. Oksanen (Hradec Králové) 25, 5. Řepík (Sparta) 24, 6. Mueller (Brno) 23, 7. Camara (Pardubice), Blomstrand (Plzeň), Kubík (Kladno), Pech (České Budějovice) všichni 22.

Nahrávači:

1. Chlapík (Sparta) 39 asistencí, 2. Plekanec (Kladno) 37, 3. Pech (České Budějovice) 36, 4. Čerešňák (Plzeň), Košťálek (Pardubice) oba 33, 6. Mueller (Brno) 32, 7. E. Thorell (Sparta), T. Mikúš (Karlovy Vary) oba 31, 9. Estephan (Litvínov) 30, 10. Bulíř (Plzeň), R. Kousal (Pardubice) oba 29.