Chlapík: Švýcarsko byla skvělá zkušenost, ale teď si užívám návrat do Sparty

Praha - Hokejový útočník Filip Chlapík v minulé sezoně okusil další zahraniční angažmá, když po štacích v zámořské NHL a ve Finsku předváděl své umění v dresu švýcarského týmu Ambri-Piotta. Ačkoliv měl smlouvu ještě na další sezonu, nakonec se i s ohledem na přírůstek do rodiny rozhodl pro návrat do Sparty, v jejímž dresu zářil v ročníku 2021/22. Jak uvedl při setkání s novináři, na Švýcarsko rád vzpomíná, ale teď už si naplno užívá další kapitolu v týmu Pražanů.

"Angažmá ve Švýcarsku pro mě byla super zkušenost. Herním stylem je to jiná liga než česká, ale užil jsem si to. Život mimo led tam byl výborný. A liga taky. Na každé zkušenosti se vždy snažím najít pozitiva a něco si z toho vzít. Určitě mi to dalo hodně," ohlédl se Chlapík za minulou sezonou, v níž potvrdil své ofenzivní kvality 24 góly a celkem 37 body v 50 zápasech.

I díky tomu si vysloužil pozvánku na mistrovství světa, kde se však potýkal s nepříjemným zraněním. "Už jsem to doléčil, cítím se stoprocentně. Mělo by to být všechno v pohodě," ujistil Chlapík. "Vždycky mi trochu trvá, než se do toho v přípravě úplně naplno dostanu. Od toho jsou ale přípravné zápasy."

Suchou přípravu měl dlouho individuální. "Nějakých šest týdnů jsem se připravoval sám s kondičním trenérem Milošem Pecou a potom jsem se připojil ke Spartě. Minulý týden byl dobrovolný a pro mladé kluky, teď jsme první týden společně," připomněl Chlapík.

Právě připojením ke zbytku týmu si mohl začít užívat naplno návrat do známého prostředí. "Zatím je to super. Moc jsme se na to těšil, jsou tu suproví kluci. Hodně kluků tu zůstalo od té doby, co jsem tu byl, takže si to užívám každý den. Kabina je suprová. Už aby začaly zápasy," přál si.

Ačkoliv se shledal s mnoha známými tvářemi, ke změnám ve Spartě přece jen došlo a tým se obměnil. Jeho aktuální sílu však nechtěl zatím odhadovat. "Nějací kluci přišli, jiní odešli. Těžko ale hodnotit takhle na začátku, vždycky záleží, jak si to sedne a jak budou lajny. Pořád je dost času do sezony. Jsou tam nějaké přípravné zápasy, tak uvidíme, jak to bude vypadat," podotkl Chlapík.

Sám by měl být tahounem. Předurčují ho k tomu i statistiky z poslední sezony ve Spartě. Včetně play off posbíral za 69 utkání 85 bodů (36+49). "Jestli cítím tlak? Možná od vás, novinářů," pousmál se Chlapík. "Já si ho samozřejmě taky dávám, ale je to nová sezona. Už jsem říkal, že bych tu především strašně chtěl udělat nějaký týmový úspěch. Když se kouknete na mužstva, která úspěch udělala, tak tam nikdo nemá sedmdesát osmdesát bodů. Budu se snažit podřídit týmovému úspěchu a udělat pro něj maximum," zdůraznil Chlapík.

Ke statisticky zářivé sezoně mu tehdy částečně pomohla i výborná souhra s Davidem Tomáškem, jenž však ze Sparty odešel do švédského Färjestadu. "Přišel tehdy na závěr sezony a sedli jsme si. Předtím jsem tady ale byl bez něho. Kvalitních kluků je tu spousta, tak je mi nějak jedno, koho tam budu mít místo něj. Spíš je to o tom, aby si všechny lajny sedly," řekl Chlapík.

Výborné pocity měl z nového kouče Sparty Pavla Grosse. "Zatím super, asi nikdo by neřekl špatné slovo. Je to ale teprve začátek. Na všechny však udělal skvělý dojem a myslím, že s panem Hořavou se skvěle doplňují. Je to skvělá dvojice. I my všichni se můžeme hodně naučit. Léto je vždycky takové zdlouhavé. Všichni se těší, až to začne naplno," prohlásil Chlapík.

Koncem června se mu narodil druhý syn. Šestadvacetiletý forvard je tak občas v zápřahu více doma než na tréninku. "Snažím se tady odvést maximum pro tělo a doma je dobře, že člověk úplně vypne a nemá čas na to myslet. Je to příjemné, když člověk přijde domů a čeká tam rodina. Manželce jsem říkal, že ten pravý trénink je až doma, protože je to docela záhul," přiznal smějící se Chlapík.

"Snažíme se si to ale užívat. Manželka je skvělá. Snažíme se to kombinovat, abych si mohl i odpočinout. I tak mi ale říká, že na trénink si chodím odpočinout. Dává mi trochu kotle," dodal.

Pár dní před ním oslavil přírůstek do rodiny i spoluhráč Jakub Krejčík. A témata ohledně malých dětí se tak vysloveně nabízí. "Je to tak, vždycky si sedneme ke kávě a zazní tam, jak to máme doma. Teď to navíc čeká ještě Buchtu (Jan Buchtele). Je super, že je tu víc kluků s rodinami a scházíme se i mimo led. V tomhle je to fajn, že tu mám lidi, se kterými to můžu probrat," uvedl Chlapík.