Chlapík rozhodl o výhře Sparty nad Kometou Brno 3:2 v prodloužení

Praha - Hokejisté pražské Sparty zdolali v 8. kole extraligy doma Kometu Brno 3:2 v prodloužení a připsali si čtvrtou výhru za sebou. Před nejvyšší návštěvou této sezony 8862 diváků rozhodl v čase 63:38 v přesilové hře Filip Chlapík. Kometa neprodloužila sérii tří vítězství a se Spartou v O2 areně prohrála popáté v řadě.

Sparta nastoupila bez zraněného útočníka Vladimíra Sobotky, ale do sestavy se zařadil poprvé v sezoně bek Milan Jurčina. Pražané byli v úvodu nebezpečnější, gólman Klimeš však odolal chvílemi i velkému tlaku domácích a v 9. minutě se radovali z úvodní branky Brňané. Mueller si vybruslil z rohu na pravý kruh a překonal Saláka střelou na lapačku.

Hosté se ubránili při Hollandově vyloučení, ale v čase 13:19 už se Sparta dočkala. Po spolupráci s Buchtelem doklepl puk u pravé tyče Prymula a ve svém sedmém extraligovém duelu oslavil premiérovou branku. Kometa potom odolala v dalším oslabení a sama na přelomu první a druhé části nezužitkovala nápor ve dvou přesilovkách v rychlém sledu.

Ve 26. minutě se ale vrátila Kometa do vedení i v oslabení. Po Krištofově přihrávce se trefil z pravého kruhu k protější tyči Horký. Ve 29. minutě byl blízko vyrovnání Doležal, jehož první pokus vyrazil Klimeš a druhá střela skončila na levé tyčce. Pražané se radovali 19 sekund před koncem druhé části, kdy Řepík zpoza branky uvolnil Horáka, který se z levé strany z úhlu trefil k bližší tyči.

Ve třetí třetině si Klimeš poradil s Řepíkovým pokusem a Kometa nevyužila přesilovku při Miklišově vyloučení. V 53. minutě nepřekonal hostujícího gólmana Kaše, Salák potom ukryl v lapačce Malletovo bekhendové zakončení po brejku Komety. V nastavení šel pykat Mallet a Chlapíkův pokus zapadl za Klimeše po nešťastné Mikyskově teči.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Jsme rádi, že konečně přišla taková návštěva. Brno je atraktivní soupeř a byla tady dobrá atmosféra. Byl to vyrovnaný zápas. Možná v první třetině jsme měli možnost jít do vedení, ale neřešili jsme to správně a v zápase jsme víceméně dotahovali. V prodloužení se k nám malinko přiklonilo štěstí tečovanou střelou. Jsme samozřejmě za dva body proti Brnu rádi."

Jiří Horáček (Brno): "Byl to super zápas. Bylo to vyrovnané, ale bohužel jsem nedosáhli na další bod v prodloužení. Jsme hrozně rádi, že nám tady naši diváci vytvořili parádní kulisu. Udělali nám tady domácí prostředí a my jsme za to hrozně vděční, že za námi přijeli."

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Prymula (Buchtele), 40. R. Horák (Řepík, Tomáš Dvořák), 64. Chlapík (D. Kaše) - 9. Mueller (P. Holík, Roth), 26. L. Horký (Krištof). Rozhodčí: Hradil, Šindel - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 8862.

Sparta: Salák - Moravčík, Mikliš, Jurčina, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, R. Jeřábek - Řepík, Horák, E. Thorell - Chlapík, D. Kaše, Z. Doležal - M. Forman, Zikmund, Buchtele - Prymula, D. Vitouch, Konečný. Trenér: Jandač.

Brno: Klimeš - Roth, Ďaloga, Holland, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši, Bartejs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Vincour, Krištof, L. Horký - R. Pavlík, Dočekal, Haščák - Magee, Rákos, Mallet. Trenér: Kalous.