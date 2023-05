Chlapec zastřelil ve škole v Bělehradě devět lidí, v Srbsku bude třídenní smutek

Bělehrad - Při dnešní střelbě v základní škole v srbském hlavním městě Bělehradu přišlo o život osm žáků a člen ochranky. Informují o tom média s odvoláním na srbské úřady. Ze střelby je podezřelý čtrnáctiletý chlapec, kterého policie zadržela. Motiv zatím není znám. Další děti a také učitelka jsou zraněni, píše agentura Reuters. Srbská vláda podle stanice BBC v reakci na tragédii vyhlásila třídenní smutek.

Žák sedmé třídy vešel podle dostupných informací ráno do budovy školy v bělehradské čtvrti Vračar a začal střílet. Pistoli podle informací policie vytáhl už u vchodu do školy, kde vystřelil na člena ochranky.

Podle svědectví spolužáků pak vešel do hodiny dějepisu. "Nejprve střelil učitelku a potom začal střílet náhodně," popsal Milan Milošević, otec jedné z žákyň, která byla ve třídě, televizi N1 s tím že jeho dceři se podařilo utéct. "Říkají, že (střelec) byl tichý a dobrý žák. Nedávno nastoupil do jejich třídy," dodal Milošević, který spěchal do školy.

"Viděla jsem děti, jak běží ven ze školy a křičí. Přišli rodiče, panikařili. Slyšela jsem tři výstřely," uvedla podle televize RTS dívka, která navštěvuje střední školu sousedící se školním zařízením, kde se střílelo.

Učitelka podle místních úřadů bojuje v nemocnici o život. Zdravotníci kromě ní hospitalizovali také šest dětí, uvedlo ministerstvo vnitra. Jedna z dívek má vážná zranění hlavy a je podle úřadů v kritickém stavu. Mezi mrtvými je sedm dívek a jeden chlapec.

Střelec podle policie použil zbraň svého otce a v jeho batohu se našly čtyři molotovovy koktejly. Svůj čin plánoval asi měsíc, měl seznam dětí, na které chtěl střílet a naplánoval si do detailů, do kterých tříd zamíří nejprve, uvedla policie na tiskové konferenci. Jeho motiv nicméně zatím zůstává nejasný.

Kvůli tragédii bude podle ministra školství Branko Ružiče od pátku v zemi platit třídenní smutek. Po zbytek dne je v zemi zrušena výuka a zítra začne minutou ticha, uvedl Ružić na tiskové konferenci podle stanice BBC.

Střelby do lidí jsou v Srbsku, které má velmi přísné zákony ohledně držení zbraní, poměrně vzácné, poznamenal Reuters. Západní Balkán je však podle agentury po válkách v 90. letech minulého století zaplaven statisíci nelegálně držených zbraní. V roce 2019 se odhadovalo, že v Srbsku připadá 39 střelných zbraní na 100 obyvatel, což je třetí nejvyšší počet na světě, hned po Spojených státech a Černé Hoře, uvedla stanice BBC. Srbské úřady vydaly několik amnestií pro jejich majitele, aby tyto zbraně odevzdali nebo registrovali.

Dnešní střelba způsobila v Srbsku obrovský šok. Přestože je držení zbraní v této zemi velmi rozšířené, trestné činy se střelnými zbraněmi jsou vzácné a střelba ve školách neslýchaná, poznamenala BBC.

Při dosud nejhorší střelbě do lidí v Srbsku od konce balkánských válek zabil v roce 2013 šedesátiletý Ljubiša Bogdanović 14 lidí ve vsi Velika Ivanča. V roce 2007 střílel osmatřicetiletý Nikola Radosavljević po kolemjdoucích v obci Jabukovac, zastřelil devět lidí a pět zranil. V roce 2015 zabil muž jménem Rade Šefer na svatbě svého syna v šest hostů a o rok později Siniša Zlatić v kavárně v obci Žitište zabil pět lidí, připomněl Reuters.