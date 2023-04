Chlapec v USA zazvonil na špatné adrese, muž z domu ho střelil do hlavy

Kansas City (USA) - Ve Spojených státech minulý týden málem zemřel 16letý černošský chlapec, který omylem zazvonil na špatné adrese. Z domu ho totiž poté do hlavy a ruky střelil starší běloch. Dnes o tom informují agentury AP a Reuters, podle nichž případ vyvolal pobouření. Vyjádřila se k němu i viceprezidentka Kamala Harrisová.

Rodiče ve čtvrtek pozdě večer Ralpha Yarla poslali, aby vyzvedl své mladší bratry z domu přátel v Kansas City ve státě Missouri. Mladík si ale spletl dvě ulice s podobným názvem a zazvonil u špatného domu, odkud na něj krátce poté skrz skleněné dveře začal pálit 84letý Andrew Lester; zřejmě, aniž by Yarla jakkoliv oslovil. Podle příbuzných chlapec po prvním zásahu padl na zem, ale muž na něj vystřelil znovu. Přesto se mu podařilo zvednout, utéct a najít pomoc.

Yarl, kterého jeho školní okrsek označil za vynikajícího studenta a talentovaného hudebníka, střelbu přežil a v neděli mohl být propuštěn z nemocnice. "Nadále se zlepšuje," řekl jeho otec listu The Kansas City Star. "Vnímá a dělá pokroky."

Střelce policie ve čtvrtek zadržela, ale další den propustila. V neděli a v pondělí se před jeho domem uskutečnil protest stovek lidí, kteří požadovali "spravedlnost pro Ralpha". Jeho rodina je přesvědčena o tom, že nešlo o omyl, ale trestný čin z nenávisti. "Nestřelíte dítě do hlavy, protože zazvonilo na váš zvonek," vyjádřila své přesvědčení teta mladíka Faith Spoonmoreová, která na webu GoFundMe založila stránku na jeho podporu, na níž se už vybralo přes dva miliony dolarů (43 milionů Kč).

Také šéfka policie v Kansas City Stacey Gravesová dala najevo, že si je vědoma "rasových prvků" případu. "Žádné dítě by nemělo žít ve strachu, že bude zastřeleno za to, že zazvonilo u špatných dveří," uvedla na twitteru zase americká viceprezidentka Kamala Harrisová.

V pondělí nakonec policie střelce, který si prý myslel, že se k němu chce někdo vloupat, obvinila z ozbrojeného útoku. Pokud by ho porota shledala vinným, hrozilo by mu až doživotní vězení. Jestli má ale případ šanci u soudu, se teprve uvidí. Missouri má totiž zákony, které majitelům domů umožňují použít i smrtící sílu, pokud se důvodně domnívají, že to je nutné, aby chránili sebe nebo jiného člověka před smrtí, vážným ublížením na těle či možným trestným činem.

AP informuje i o dalším podobném případu, který se odehrál v sobotu ve státě New York. Dvacetiletá Kaylin Gillisová tam s trojicí kamarádů hledala dům přátel. Odbočili ale na špatnou příjezdovou cestu, a když se jejich vůz otáčel, aby odjel pryč, vyšel z domu pětašedesátiletý muž a dvakrát vypálil. Jedním z výstřelů Gillisovou usmrtil. Nyní je obviněn z vraždy.