Chirurgové v IKEM loni vyměnili rekordních 542 orgánů

Praha - Chirurgové Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) loni transplantovali rekordních 542 orgánů. Překonali tím dosavadní maximum z roku 2019, kdy to bylo o dva orgány méně. Podle ředitele IKEM Michala Stiborka je důvodem loňského rekordu mimo jiné to, že IKEM i přes epidemii covidu-19 nemusel dramaticky omezovat transplantační péči. Pomohla také spolupráce nemocnic, od kterých institut zemřelé dárce získává. V roce 2020, který byl poznamenán epidemií covidu, se v IKEM uskutečnilo 495 transplantací.

Lékaři v IKEM loni transplantovali 306 ledvin, 143 jater, 41 srdcí, 39 slinivek, deset Langerhansových ostrůvků a tři tenká střeva. Celkem se v celé ČR loni podle údajů Koordinačního střediska transplantací transplantovalo 809 orgánů, což je meziročně o 44 více. V IKEM tak udělali asi 66 procent ze všech transplantací v Česku.

"I když se naši zdravotníci také starali o stovky covid pozitivních pacientů, nemusel IKEM dramaticky omezovat transplantační péči, spíše naopak," řekl Stiborek. Podle přednosty kliniky transplantační chirurgie Jiřího Froňka pomohlo také používání takzvané přístrojové perfuze ledvin a jater. Jde o metodu, která dokáže výrazně zlepšit kvalitu orgánů určených k transplantaci. Vliv na rekordní počet měly i převozy zemřelých dárců z původních nemocnic, kde zemřeli, do IKEM. "Ulevili jsme tak jednotkám intenzivní péče v nemocnicích zahlcených epidemií," uvedl Froněk. Chirurgům IKEM to také umožnilo transplantovat více orgánů s dobrými výsledky. Před deseti lety převáželi do IKEM zhruba polovinu dárců, loni to bylo 82 procent dárců.

Chirurgové IKEM mohli loni odebírat orgány od 169 zemřelých dárců, což je také dosud nejvyšší počet. V roce 2019, který nebyl poznamenán epidemií covidu, jich měli 155.

I přes epidemii covidu IKEM loni neomezil transplantace ledvin od živých dárců. Podle vedení tohoto transplantačního centra se podařilo na vysoké úrovni udržet i transplantace srdce. "Ve dvou případech jsme společně s kolegy z Fakultní nemocnice v Motole transplantovali současně srdce a plíce. Také jsme spolupracovali na čtyřech výměnách srdce dětským příjemcům," doplnil Ivan Netuka, přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie.

Na loňská rekordní čísla měly vliv i některé změny z posledních let. Podle přednosty transplantačního centra Ondřeje Viklického mohli loni chirurgové například odebrat orgány od jedenácti cizinců žijících v ČR. Froněk doufá, že se rekord podaří v dalších letech překonat. Počet pacientů, kteří jsou na čekací listině pro transplantaci orgánu, stále narůstá.

IKEM se v letech 2016 až 2018 věnoval také transplantacím děloh. Na dotaz, zda je šance, že by tento program mohl být letos obnoven, Froněk řekl: "Určitě ano. (...) Na druhou stranu nejsme z covidu venku, takže já bych byl v očekáváních velmi opatrný." Transplantace děloh, které nejsou život zachraňujícím výkonem, podle něj byly až na asi dvě výjimky v posledních letech zastaveny i ve všech ostatních zemích.