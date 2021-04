Chicagu se po prohře s Knicks opět vzdálilo play off, Satoranský dal šest bodů

Utkání NBA New York - Chicago. Uprostřed basketbalista New York Knicks Immanuel Quickley, vlevo je Tomáš Satoranský z Chicago Bulls.

New York - Basketbalistům Chicaga s Tomášem Satoranským se opět vzdálila pozice zaručující postup alespoň do předkola play off NBA. Bulls prohráli v New Yorku na palubovce Knicks 94:113 a deset zápasů před koncem základní části zaostávají za desátým místem ve Východní konferenci o dvě výhry. Český rozehrávač jako náhradník za téměř 23 minut hry zaznamenal šest bodů, čtyři doskoky a tři asistence. Na vyřazovací boje se naopak s předstihem a poprvé od roku 2010 mohou těšit ve Phoenixu po výhře Suns nad Los Angeles Clippers 109:101.

Chicago v hale čtvrtého týmu tabulky Východní konference většinu utkání dotahovalo. Ve třetí čtvrtině se ale dokázalo dvakrát dostat ve skóre před soupeře aspoň na krátkou chvíli a bodový podíl na tom měl i Satoranský. Na začátku poslední dvanáctiminutovky Bulls ztráceli jediný bod, jenže zbytek utkání jim nevyšel. Knicks se v úvodu blýskli jedenáctibodovou sérií, čtvrtou část ovládli 37:19 a připsali si desátou výhru za posledních jedenáct utkání.

Zasloužil se o to zejména autor 34 bodů Julius Randle. Chicagu nebylo nic platných 26 bodů a 18 doskoků černohorského pivota Nikoly Vučeviče. "Mnoho našich kluků se seznamuje s věcmi a začíná je dělat, o kterých si myslím, že jim pomohou. Nehledě na to, jak dlouho nám bude zlepšování trvat. Uvidíme,“ řekl zámořským novinářům kouč Billy Donovan, jehož tým se musel v osmém utkání v řadě obejít bez nejlepšího střelce Zacha LaVinea.

Konkurent v boji o play off z Washingtonu zvítězil nad Los Angeles Lakers 116:107. Bradley Beal byl s 27 body střeleckým lídrem Wizards, spoluhráč Russell Westbrook zaznamenal triple double za 18 bodů, 18 doskoků a 14 asistencí.

Basketbalisté Phoenixu si po 11 letech zahrají play off díky triumfu nad Los Angeles Clippers, kteří si naopak na jistotu musí ještě počkat. Rozehrávač Suns Chris Paul se postaral o 28 bodů a 10 asistencí. Bylo to jeho 215. utkání v kariéře s alespoň 20 body a 10 asistencemi, čímž se v historické tabulce vyrovnal na pátém místě Isiahu Thomasovi.

"Jsem hlavně rád, že se v play off konečně bude moct ukázat Devin Booker, protože on si hrát takové zápasy zaslouží. Někdy Vám okolnosti prostě neumožňují dokázat, jak dobrý opravdu jste. On se o to ale každý den snaží a ne všichni to vidí. Konečně ho svět uvidí v zápasech o všechno,“ řekl hvězdný Paul o čtyřiadvacetiletém spoluhráči, který k výhře dopomohl 21 body.

Dalším týmem s jistou účastí v bojích o titul je Philadelphia, jež porazila Atlantu 127:83. Nejlepší tým soutěže Utah přestřílel Sacramento 154:105 a připsal si nejvyšší výhru v historii klubu. Boston si poradil s Charlotte 120:111, přičemž více než polovinu bodů Celtics zajistili Jaylen Brown (38) a Jason Tatum (35).

Výsledky NBA

New York - Chicago 113:94 (za hosty Satoranský 6 bodů, 4 doskoky, 3 asistence), Boston - Charlotte 120:111, Cleveland - Orlando 104:109, Denver - New Orleans 114:112, Memphis - Portland 109:130, Miami - San Antonio 116:111, Philadelphia - Atlanta 127:83, Phoenix - LA Clippers 109:101, Sacramento - Utah 105:154, Washington - LA Lakers 116:107.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Brooklyn 62 42 20 67,7 2. x-Philadelphia 62 41 21 66,1 3. New York 63 35 28 55,6 4. Boston 63 33 30 52,4 5. Toronto 62 26 36 41,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 61 38 23 62,3 2. Indiana 61 29 32 47,5 3. Chicago 62 26 36 41,9 4. Cleveland 62 21 41 33,9 5. Detroit 62 19 43 30,6

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 63 34 29 54,0 2. Miami 63 33 30 52,4 3. Charlotte 62 30 32 48,4 4. Washington 62 28 34 45,2 5. Orlando 62 19 43 30,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 61 34 27 55,7 2. Memphis 61 31 30 50,8 San Antonio 61 31 30 50,8 4. New Orleans 62 27 35 43,5 5. Houston 62 15 47 24,2

Severozápadní divize:

1. x-Utah 62 45 17 72,6 2. Denver 62 41 21 66,1 3. Portland 62 34 28 54,8 4. Oklahoma City 62 21 41 33,9 5. Minnesota 63 19 44 30,2

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 62 44 18 71,0 2. LA Clippers 64 43 21 67,2 3. LA Lakers 62 36 26 58,1 4. Golden State 62 31 31 50,0 5. Sacramento 62 25 37 40,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.