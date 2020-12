Chicago zahájilo NBA bez Satoranského a porážkou s Atlantou

New York - Basketbalisté Chicaga vstoupili do sezony NBA bez Tomáše Satoranského, který po nucené pauze v závěrečné přípravě jenom sledoval domácí porážku Bulls od Atlanty 104:124. Český reprezentant do utkání nezasáhl poté, co se teprve v úterý vrátil k tréninku po preventivní karanténě kvůli kontaktu se spoluhráčem nakaženým koronavirem.

Prohráli také poslední finalisté z Miami, kteří nestačili v derby na Orlando (107:113). Neuspěl ani nejlepší tým základní části minulého ročníku Milwaukee. Bucks podlehli doma Bostonu 121:122 trojkou Jaysona Tatuma vteřinu před koncem.

Hráči Chicaga pod vedením nového trenéra Billyho Donovana neubránili hvězdu soupeře Traeho Younga, kterému stačilo 26 minut hry na to, aby nasbíral 37 bodů, 6 doskoků a 7 asistencí. "Každý zápas nebude takový, ale je skvělé, když se do sezony vykročí zrovna takto a že jsem byl schopný hned předvést takový výkon," radoval se Young, který minul jen dvě střely.

Za Chicago dal 22 bodů Zach LaVine, o jeden méně přidal Lauri Markkanen a 16 bodů nastřílel nováček Patrick Williams, který se v 19 letech stal nejmladším hráčem v historii Bulls v zahajovací sestavě nové sezony. Nedařilo se rozehrávači Cobymu Whiteovi, který proměnil jen dvě z jedenácti střel. "Hlavní problém byl v obraně, kde jsme si dobře nepomáhali," řekl trenér Donovan.

Velké drama nabídla koncovka zápasu v Bostonu. Domácí Celtics vedli v poslední čtvrtině už o 16 bodů, ale Bucks pod vedením Janise Adetokunba skóre otočili. Nejužitečnější hráč minulé sezony dal v poslední čtvrtině 18 ze svých 35 bodů.

Jenže právě Adetokunbo neubránil v posledních sekundách Tatuma, který trojkou s odrazem míče o desku zařídil Bostonu vítězství. To ještě mohl odvrátit právě Adetokunbo, který byl při snaze hostů o nahození na smeč v poslední sekundě faulován, ale proměnil jen jeden trestný hod, takže na prodloužení nedošlo.

"Už jako dítě jsem snil o těchto chvílích. Celý život jsem makal kvůli tomu, abych byl tím hráčem, který bude rozhodovat zápasy," řekl Tatum. "Nemyslím si, že jsme ho mohli bránit lépe. Janis odvedl skvělou práci a střelu mu ztížil. Je třeba ocenit Tatuma, že přesto střelu proměnil," řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Prodloužení se naopak hrálo v Denveru, kde domácí nakonec překvapivě prohráli se Sacramentem 122:124. Týmu Nuggets nestačil ani triple double Nikoly Jokiče za 29 bodů, 15 doskoků a 14 asistencí.

Stejný počin se povedl v premiéře za nový tým Russelu Westbrookovi, ani jeho 21 bodů, 15 asistencí a 11 doskoků ale Washingtonu nepomohlo odvrátit prohru 107:113 ve Filadelfii. Domácí táhl s 29 body a 14 doskoky Joel Embiid, který dal i klíčový koš minutu před koncem.

Nejlepší střelecký výkon čerstvě odstartované sezony předvedl majitel ocenění pro nováčka roku Ja Morant se 44 body, jeho Memphis ale podlehl San Antoniu 119:131.

První hráč letošního draftu Anthony Edwards pomohl 15 body Minnesotě k vítězství 111:101 nad Detroitem. Naopak trojka volby talentů LaMelo Ball při debutu nebodoval a Charlotte prohrálo v Clevelandu 114:121. Nepomohlo ani 42 bodů Terryho Roziera, který proměnil 10 trojek.

Basketbalisté New Orleans zvítězili 113:99 nad Torontem, které kvůli problémům z cestováním mezi USA a Kanadou musí hrát ve vypůjčené hale v Tampě na Floridě. Jednička loňského draftu Zion Williamson zaznamenal za Pelicans 15 bodů a 10 doskoků.

Ve floridském derby mezi Orlandem a Miami hosté nepotvrdili výkony z říjnového finále minulé sezony a nezvládli koncovku. Padesát sekund před koncem rozhodl košem s faulem Evan Fournier, autor 25 bodů.

Výsledky středečních zápasů NBA:

Boston - Milwaukee 122:121, Chicago - Atlanta 104:124, Cleveland - Charlotte 121:114, Denver - Sacramento 122:124 po prodl., Indiana - New York 121:107, Memphis - San Antonio 119:131, Minnesota - Detroit 111:101, Orlando - Miami 113:107, Philadelphia - Washington 113:107, Phoenix - Dallas 106:102, Portland - Utah 100:120, Toronto - New Orleans 99:113.