Chicago vyhrálo v generálce na Prahu v Berlíně nad Eisbären 3:1

Berlín/Raleigh (USA) - Hokejisté Chicaga v generálce na nový ročník NHL, který zahájí v pátek v Praze proti Philadelphii, vyhráli v Berlíně nad tamními Eisbären 3:1. Rozhodl o tom v 51. minutě Švéd Alexander Nylander a výsledek pečetil český útočník David Kämpf. V sestavě Blackhawks nechyběl ani kanonýr Dominik Kubalík, který po příchodu ze švýcarského klubu Ambri-Piotta bojuje o premiéru v NHL.

Chicago se ujalo vedení 52 sekund před koncem úvodní třetiny, kdy se po zadovce Patricka Kanea prosadil z pravého kruhu kapitán Jonathan Toews. V 35. minutě vyrovnal Američan Sean Backman a domácí drželi vyrovnaný stav až do poloviny závěrečné třetiny.

V čase 50:13 skóroval po další Kaneově přihrávce do odkryté branky Nylander a 79 sekund před koncem do prázdné branky dovršil výsledek Kämpf. Byl to pro něj první gól a třetí bod v pátém testu před sezonou.

Chicago bude už od pondělka pobývat v české metropoli. Philadelphii, v jejímž kádru je útočník Jakub Voráček, čeká ještě v pondělí duel ve Švýcarsku na ledě Lausanne.

Washingtonu pomohl v utkání v Raleighu na ledě Caroliny dvěma góly k vítězství 4:3 útočník Jakub Vrána, jednu asistenci si připsal obránce Radko Gudas. V dresu poražených odchytal celý zápas Petr Mrázek, který inkasoval z 23 střel čtyři branky.

Zápas Columbusu v St. Louis, který se měl hrát od 23:00 SELČ, byl zrušen, protože letadlo Blues mělo technické problémy.

Přípravné hokejové zápasy před NHL:

Eisbären Berlín - Chicago 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), hráno v Berlíně

Branky: 35. Backman - 20. Toews, 51. A. Nylander, 59. Kämpf.

Carolina - Washington 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Branky: 4. a 50. Aho, 42. Niederreiter - 8. a 28. Oshie (na první Gudas), 12. a 45. Vrána. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal 58:27 minuty, inkasoval z 23 střel čtyři branky a měl úspěšnost 82,6 procenta.

Minnesota - Winnipeg 4:5 v prodl. (1:1, 2:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 6. M. Koivu, 21. Dumba, 39. Fiala, 59. Zuccarello - 7. Perreault, 22. Lowry, 25. Roslovic, 42. Appleton, 62. Morrissey.