Chicago vyhrálo potřetí za sebou, Satoranský měl sedm asistencí

New York - Basketbalisté Chicaga ještě nevzdávají boj o předkolo play off NBA, v Detroitu vyhráli 108:96 a připsali si třetí vítězství v řadě za sebou. Český reprezentant Tomáš Satoranský k tomu přispěl šesti body, sedmi asistencemi a třemi doskokyza 21 minut na hřišti. Bulls však nadále na jedenácté příčce ztrácejí dvě výhry na desátou Indianu a do konce základní části sehrají už jen čtyři zápasy.

Chicago proti poslednímu týmu Východní konference od začátku potvrzovalo roli favorita a před poločasem vedlo už o 21 bodů. Starali se o to zejména Zach LaVine s 30 body a Nikola Vučevič s 29 body a 16 doskoky. Coby White přidal 21 bodů.

"Víme, jaká je před námi výzva. Každý zápas je teď pro nás boj o to, aby pro nás sezona brzy neskončila. Pokud budeme nadále hrát takhle, máme šanci,“ řekl LaVine. "Naše obrana byla velmi dobrá. Jsme rozhodně lepší tým, než jsme byli na začátku sezony. Jen bych si přál, aby ten posun netrval tak dlouho,“ uvedl kouč Billy Donovan.

Satoranský měl velmi dobrý vstup do zápasu, když na konci první čtvrtiny rychle nasbíral čtyři asistence a koš s faulem a přispěl k tomu, že Chicagu uteklo z 20:16 na 37:19. Pak ještě ve třetí čtvrtině přidal trojku a další asistence.

Důležité vítězství si připsali také obhájci titulu Los Angeles Lakers, kteří zvítězili doma nad Phoenixem 123:110 a drží se v boji o šestou pozici znamenající přímý postup do play off. Při absenci LeBrona Jamese táhl tým Anthony Davis 42 body a 12 doskoky. Na sedmé příčce Lakers ztrácejí jedinou výhru na šestý Portland.

Šestou příčku si na Východě udrželo Miami výhrou 130:124 v přímém souboji se sedmým Bostonem. Jimmy Butler k tomu přispěl 26 body, 8 doskoky a 11 asistencemi.

V boji o předkolo playoff na Západě se stále drží i New Orleans, které vydřelo vítězství 112:110 nad Charlotte. Pelicans přitom chyběly hlavní hvězdy Brandon Ingram, Zion Williamson a Steven Adams. Předvedli však týmový výkon, jemuž vládl s 24 body a 11 asistencemi Eric Bledsoe. Charlotte nepomohlo ani 43 bodů Terryho Roziera, který se stal střelcem večera.

Dallas zvítězil 124:97 nad Clevelandem, přestože už na začátku druhé půle přišel o Luku Dončiče. Slovinská hvězda se v souboji pod košem ohnala po Collinu Sextonovi a zasáhla ho do rozkroku. Sudí Dončiče po kontrole u videa rovnou vyloučili ze zápasu.

"Věděl jsem, že jsem ho zasáhl, ale nevěděl jsem kam, dokud jsem se nepodíval na záznam. Nebylo to ode mě úmyslné. Jen jsem bojovali pod košem o doskok,“ řekl Dončič. "Nebylo to nic hrozného. Opravdu jsme jen bojovali o pozici pod košem. Já si o něj opřel ruku a to se mi ji často snaží soupeři srazit dolů, jako to udělal Dončič. Jen mě při tom špatně trefil,“ prohlásil Sexton.

Výsledky NBA

Detroit - Chicago 96:108 (za hosty Satoranský 6 bodů, 7 asistencí, 3 doskoky), Boston - Miami 124:130, Charlotte - New Orleans 110:112, Cleveland - Dallas 97:124, LA Clippers - New York 100:106, LA Lakers - Phoenix 123:110, Orlando - Minnesota 96:128, Sacramento - Oklahoma City 126:98.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Philadelphia 68 47 21 69,1 2. x-Brooklyn 68 44 24 64,7 3. New York 68 38 30 55,9 4. Boston 68 35 33 51,5 5. Toronto 68 27 41 39,7

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 67 43 24 64,2 2. Indiana 67 31 36 46,3 3. Chicago 68 29 39 42,6 4. Cleveland 68 21 47 30,9 5. Detroit 69 20 49 29,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 68 37 31 54,4 Miami 68 37 31 54,4 3. Charlotte 68 33 35 48,5 4. Washington 68 32 36 47,1 5. Orlando 68 21 47 30,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 68 40 28 58,8 2. Memphis 67 34 33 50,7 3. San Antonio 67 32 35 47,8 4. New Orleans 68 31 37 45,6 5. Houston 68 16 52 23,5

Severozápadní divize:

1. y-Utah 68 50 18 73,5 2. x-Denver 68 44 24 64,7 3. Portland 68 39 29 57,4 4. Minnesota 68 21 47 30,9 5. Oklahoma City 69 21 48 30,4

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 68 48 20 70,6 2. x-LA Clippers 68 45 23 66,2 3. LA Lakers 68 38 30 55,9 4. Golden State 68 35 33 51,5 5. Sacramento 68 30 38 44,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.