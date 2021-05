Chicago v NBA prohrálo počtvrté za sebou, Satoranský dal 10 bodů

New York - Basketbalisté Chicaga podlehli v NBA 94:106 Philadelphii a prohráli počtvrté za sebou. Tomáš Satoranský zaznamenal v domácím duelu s nejlepším týmem Východní konference 10 bodů, šest asistencí a čtyři doskoky. Sedm utkání před koncem základní části ztrácejí Bulls na postup do play off už čtyři zápasy. Desátý Washington totiž hlavně díky mimořádnému triple doublu Russella Westbrooka porazil Indianu 154:141. Carmelo Anthony se dostal na desáté místo historické tabulky střelců, s Portlandem ale prohrál v Atlantě 114:123.

Satoranský byl nejvytíženějším náhradníkem Chicaga. Devětadvacetiletý český rozehrávač odehrál přes 22 minut. Trefil pět z devíti střel, ale všechny za dva body, protože zpoza oblouku za tři body měl bilanci 0-4. S šesti asistencemi byl lídrem týmu.

Bulls při druhé neúčasti dvou hlavních hvězd Zacha LaVina a černohorského pivota Nikoly Vučeviče za sebou ani jednou nevedli a jejich manko v průběhu zápasu narostlo až na 23 bodů. Ještě na začátku poslední části činil rozdíl 20 bodů, ale pak se domácí přiblížili sérií 24:5 na jediný bod.

Hosté si ale pátou výhru v řadě vzít nenechali, kontrovali sérií 12:4 a v koncovce si triumf pohlídali. Z pěti dvouciferných střelců měl 21 bodů Tobias Harris a Seth Curry přidal 20 bodů, z toho 11 hned v úvodní dvanáctiminutovce.

"Hráči bojovali. Ukázali, že mají dobrý charakter. Snad v tom budou v dalších zápasech pokračovat a budeme se krok za krokem zlepšovat," řekl novinářům trenér Chicaga Billy Donovan.

Nejlepším střelcem jeho týmu byl s 23 body ústřední rozehrávač Coby White, který proměnil pět z deseti trojek. Třináct bodů dal Thaddeus Young, po 11 bodech zaznamenali německý pivot Daniel Theis a střídající Denzel Valentine.

Washington přestřílel Indianu 154:141, Westbrook posbíral triple double za 14 bodů, 21 doskoků (nové osobní maximum) a 24 asistencí (vyrovnaný osobní rekord a klubový rekord). "On snad ani není člověk, neskutečné," uvedl kouč Scott Brooks. "Osobně si myslím, že jsem nejlepší rozehrávač v lize," konstatoval Westbrook, který je s průměrem 11 asistencí na zápas v tomto ohledu opravdu nejlepší v soutěži.

Wizards měli celkem 50 asistencí a překonali klubové maximum. Hostům nebylo nic platných 32 bodů, 19 doskoků a devět asistencí pivota Domantase Sabonise.

Triple double zaznamenal také Draymond Green za 10 bodů, 13 doskoků a 15 asistencí a přispěl k vítězství Golden State v hale New Orleans 123:108. Stephen Curry připojil 41 bodů a osm asistencí. Obhájci titulu Los Angeles Lakers i bez LeBrona Jamese zdolali Denver 93:89 a uspěli po sérii tří porážek. Lakers chyběl i rozehrávač Dennis Schröder, který kvůli opatřením proti šíření koronaviru nebude hrát zhruba dva týdny.

Nejlepší střelec v historii olympijských turnajů Carmelo Anthony už je v elitní desítce hráčů s nejvíce body v NBA. Díky pondělním 14 bodům jich má celkem 27.318 a přeskočil v žebříčku Elvina Hayese.

NBA:

Atlanta - Portland 123:114, Chicago - Philadelphia 94:106 (za domácí Satoranský 10 bodů, 4 doskoky, 6 asistencí), Detroit - Orlando 112:119, LA Lakers - Denver 93:89, Memphis - New York 104:118, New Orleans - Golden State 108:123, Utah - San Antonio 110:99, Washington - Indiana 154:141.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Philadelphia 65 44 21 67,7 2. x-Brooklyn 65 43 22 66,2 3. New York 65 37 28 56,9 4. Boston 65 34 31 52,3 5. Toronto 65 27 38 41,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 64 40 24 62,5 2. Indiana 64 30 34 46,9 3. Chicago 65 26 39 40,0 4. Cleveland 64 21 43 32,8 5. Detroit 65 19 46 29,2

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 66 36 30 54,5 2. Miami 65 35 30 53,8 3. Charlotte 64 31 33 48,4 4. Washington 65 30 35 46,2 5. Orlando 65 21 44 32,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 64 36 28 56,3 2. Memphis 64 32 32 50,0 3. San Antonio 64 31 33 48,4 4. New Orleans 65 29 36 44,6 5. Houston 65 16 49 24,6

Severozápadní divize:

1. x-Utah 65 47 18 72,3 2. x-Denver 65 43 22 66,2 3. Portland 65 36 29 55,4 4. Oklahoma City 65 21 44 32,3 5. Minnesota 65 20 45 30,8

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 64 46 18 71,9 2. x-LA Clippers 65 43 22 66,2 3. LA Lakers 65 37 28 56,9 4. Golden State 65 33 32 50,8 5. Sacramento 64 27 37 42,2

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.