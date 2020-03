Chicago v NBA prohrálo i v New Yorku, Satoranský dal šest bodů

Basketbaalista Chicaga tomáš Satoranský (vlevo) Julius Randle z New Yorku v utkání NBA.

New York - Basketbalistům Chicaga se porážkou 115:125 v New Yorku opět vzdálila šance na play off NBA. Tomáš Satoranský si připsal šest bodů a sedm asistencí. Český reprezentant, jenž opět nastoupil nezvykle na křídle, odehrál téměř 34 minut a trefil dvě z osmi střel z pole.

Bulls v poločase prohrávali 13 bodů, do hry je ale vrátila solidní třetí čtvrtina, kterou ovládli 33:23. V poslední části si však domácí - i díky úspěšnosti střelby 55 procent - vítězství pohlídali. Chicago prohrálo podesáté z posledních 11 klání a s bilancí 20-40 ztrácí ve Východní konferenci na osmý Brooklyn šest a půl zápasu.

"Něco se musí změnit. Něco, díky čemu už nebudeme sbírat jen porážky, ale začneme i vyhrávat. V úvahu se po sezoně musí vzít víc věcí," uvedl Zach LaVine, nejlepší střelec Chicaga s 26 body. Sekundoval mu Coby White s 22 body, oba proměnili čtyři trojky.

Chicagu nepomohl ani návrat Wendella Cartera Jr., jenž po zranění dal šest bodů. Za Knicks zaznamenal své osobní maximum 23 bodů Mitchell Robinson, který navíc doskočil 10 míčů. Julius Randle přidal 22 bodů a 10 doskoků, nováček R.J. Barrett nastřílel 19 bodů, z toho 17 ve druhé půli.

O překvapení se postaral Memphis, který doma porazil nejlepší tým Západní konference Los Angeles Lakers jasně 105:88. Osmý tým tabulky táhli mladík Ja Morant s 27 body a 14 asistencemi, Dillon Brooks s 24 body a také litevský pivot Jonas Valančiunas, jenž k 22 bodům přidal 20 doskoků.

Lakers, kteří v únoru prohráli teprve podruhé, nestačilo 19 bodů, osm doskoků a 10 asistencí LeBrona Jamese ani 15 bodů a devět doskoků Anthonyho Davise. Zápas nezvládli i kvůli nízké úspěšnosti střelby za tři body, když trefili devět z 36 pokusů. Grizzlies navíc měli jen sedm ztrát.

V atraktivním utkání Bostonu s Houstonem se z vítězství 111:110 po prodloužení radovali Rockets. Rozhodl o něm úspěšnými šestkami 24,3 sekundy před koncem hvězdný James Harden, jenž sice proměnil jen sedm z 24 střel a čtyři ze 17 trojek, i tak ale zaznamenal 21 bodů.

Nejlepším střelcem vítězů byl s 41 body Russell Westbrook. Celtics, kteří si nevzali poslední oddechový čas, měli pět sekund před koncem šanci rozhodnout, Jaylen Brown ale těžký pokus z odskoku minul. Tradiční tahoun Jayson Tatum si připsal 32 bodů, 13 doskoků a pět asistencí.

Miami na čtvrté příčce Východní konference vylepšilo svou bilanci na 38-22 díky výhře nad Brooklynem 116:113. Heat, jimž chyběl mladý střelec Tyler Herro, uspěli počtvrté z posledních deseti utkání. Spolehnout se mohli na Kendricka Nunna s 21 body či Gorana Dragiče s 19 body a 10 asistencemi.

"Nebylo to jednoduché, ale hlavně, že jsme vyhráli," řekl trenér Miami Erik Spoelstra. Nets měli za stavu 113:115 možnost vyrovnat nebo duel otočit, jenže Spencer Dinwiddie, který se jinak blýskl 25 body a 12 asistencemi, ztratil míč. Joe Harris za hosty přidal 20 bodů včetně pěti trojek.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

New York - Chicago 125:115 (za hosty Satoranský 6 bodů, 7 asistencí, 4 doskoky), Atlanta - Portland 129:117, Boston - Houston 110:111 po prodl., Cleveland - Indiana 104:113, Memphis - LA Lakers 105:88, Miami - Brooklyn 116:113, Phoenix - Golden State 99:115, San Antonio - Orlando 114:113.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 59 42 17 71,2 2. Boston 59 41 18 69,5 3. Philadelphia 60 37 23 61,7 4. Brooklyn 59 26 33 44,1 5. New York 60 18 42 30,0

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 59 51 8 86,4 2. Indiana 60 36 24 60,0 3. Chicago 60 20 40 33,3 4. Detroit 61 20 41 32,8 5. Cleveland 60 17 43 28,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 60 38 22 63,3 2. Orlando 60 27 33 45,0 3. Washington 58 21 37 36,2 4. Charlotte 59 21 38 35,6 5. Atlanta 62 19 43 30,6

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 59 39 20 66,1 2. Dallas 60 36 24 60,0 3. Memphis 60 29 31 48,3 4. New Orleans 59 26 33 44,1 5. San Antonio 58 25 33 43,1

Severozápadní divize:

1. Denver 59 40 19 67,8 2. Utah 59 37 22 62,7 3. Oklahoma City 60 37 23 61,7 4. Portland 61 26 35 42,6 5. Minnesota 58 17 41 29,3

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 58 45 13 77,6 2. LA Clippers 59 40 19 67,8 3. Sacramento 59 25 34 42,4 4. Phoenix 61 24 37 39,3 5. Golden State 60 13 47 21,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.