Chicago se výhrou v Miami udrželo v boji o postup do play off

New York - Basketbalisté Chicaga vybojovali v NBA důležité vítězství na palubovce posledních finalistů z Miami, kde vyhráli 110:102 i díky šesti bodům a šesti asistencím Tomáše Satoranského. Bulls se přiblížili na rozdíl jediné výhry k desáté příčce Východní konference znamenající předkolo play off. Tu nadále drží Washington, který doma prohrál se San Antoniem 143:146 po prodloužení.

Bulls s Miami oba dosavadní duely prohráli, naposledy jen o 48 hodin dříve. Tentokrát i bez své hvězdy Zacha LaVinea zmobilizovali síly a soupeře udolali, přestože většinu zápasu těsně prohrávali.V poslední čtvrtině ale nejprve Satoranský třemi asistencemi v řadě nastartoval spoluhráče a ti v posledních osmi minutách přehráli Heat o 15 bodů.

Satoranský odehrál z lavičky 18 minut a čtyři z šesti bodů dal z trestných hodů. K šesti finálním přihrávkám přidal čtyři doskoky, zisk a blok. Nikola Vučevič nastřílel 24 bodů, další z nedávných posil Daniel Theis přidal 23. Domácím nepomohlo ani 33 bodů Jimmyho Butlera.

"Boj o desátou příčku je vyrovnaný, ale my se musíme soustředit jen na sebe, abychom do každého zápasu šli s mentalitou, že se hraje o všechno. Buď vyhrajeme, nebo bude konec sezony," řekl Vučevič.

Chicagu pomohlo v boji o desátou příčku San Antonio, které po velkém boji ukončilo osmizápasovou vítěznou šňůru Washingtonu. Oba týmy se jednatřicetkrát vystřídaly ve vedení a dvacetkrát bylo vyrovnáno. V úvodu poslední čtvrtiny sice Wizards odskočili na rozdíl devíti bodů, ale Spurs se nezlomili a 22 sekund před koncem byli blízko výhře po koši DeMara DeRozana, jenže Bradley Beal ještě vyrovnal. V prodloužení dal tahoun Wizards osm bodů, ale byl příliš osamocený. Beal zaznamenal celkem 45 bodů, DeRozan 37 bodů a 10 asistencí.

"Dnes to nebylo zrovna utkání, na kterém by se dala vyučovat obrana. My nezastavili je a oni nezastavili nás. Nakonec jsme ale více bodů dali my," konstatoval trenér San Antonia Gregg Popovich. "Bylo to utkání, ve kterém si nikdo nezasloužil prohrát," reagoval jeho protějšek Scott Brooks.

O vítěznou sérii přišel také New York, který prohrál 110:118 s Phoenixem. Knicks zažili porážku po devíti výhrách. O triumf Suns se postaral hlavně Devin Booker, autor 33 bodů. Phoenix se přiblížil na rozdíl jediného vítězství k první příčce celé soutěže, jelikož vedoucí Utah překvapivě prohrál s předposlední Minnesotou 104:105 košem D'Angela Russella čtyři sekundy před koncem. Russell k triumfu Timberwoles přispěl 27 body a 12 asistencemi.

K Utahu se mohli přiblížit také Los Angeles Clippers, ale ti prohráli 103:120 s New Orleans a zůstali o dvě prohry pozadu. Při absenci hvězdy Kawhiho Leonarda se nedařilo druhé klíčové postavě Clippers Paulu Georgeovi, který dal jen devět bodů.

NBA:

Miami - Chicago 102:110 (za hosty Satoranský 6 bodů, 6 asistencí, 4 doskoky), Denver - Memphis 120:96, Detroit - Atlanta 100:86, Minnesota - Utah 105:104, New Orleans - LA Clippers 120:103, New York - Phoenix 110:118, Orlando - LA Lakers 103:114, Philadelphia - Oklahoma City 121:90, Sacramento - Dallas 113:106, Toronto - Cleveland 112:96, Washington - San Antonio 143:146 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 61 41 20 67,2 2. Philadelphia 61 40 21 65,6 3. New York 62 34 28 54,8 4. Boston 61 32 29 52,5 5. Toronto 61 26 35 42,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 60 37 23 61,7 2. Indiana 60 29 31 48,3 3. Chicago 61 26 35 42,6 4. Cleveland 61 21 40 34,4 5. Detroit 62 19 43 30,6

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 62 34 28 54,8 2. Miami 62 32 30 51,6 3. Charlotte 60 30 30 50,0 4. Washington 61 27 34 44,3 5. Orlando 61 18 43 29,5

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 60 33 27 55,0 2. Memphis 60 31 29 51,7 San Antonio 60 31 29 51,7 4. New Orleans 61 27 34 44,3 5. Houston 61 15 46 24,6

Severozápadní divize:

1. x-Utah 61 44 17 72,1 2. Denver 61 40 21 65,6 3. Portland 60 32 28 53,3 4. Oklahoma City 61 20 41 32,8 5. Minnesota 62 18 44 29,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 61 43 18 70,5 2. LA Clippers 63 43 20 68,3 3. LA Lakers 61 36 25 59,0 4. Golden State 61 31 30 50,8 5. Sacramento 61 25 36 41,0

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.