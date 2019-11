Chicago se Satoranským zdolalo Detroit a má druhou výhru

Chicago - Basketbalisté Chicaga s Tomášem Satoranským zastavili v NBA sérii tří porážek a dočkali se druhého vítězství v sezoně. Na domácí palubovce Bulls zdolali Detroit 112:106, český rozehrávač k tomu přispěl sedmi body a šesti asistencemi.

Satoranský opět nastoupil v základní sestavě. Odchovanec USK Praha trefil dvě z šesti střel z pole, jednu ze dvou trojek a obě šestky za stavu 105:102. Zapsal si deset plusových bodů, ale i čtyři ztráty.

Proti Pistons se basketbalistům Bulls podařilo uspět na osmý pokus. V zápase si vypracovali až šestnáctibodové vedení a v závěru tým podržel Zach LaVine: ze svých 26 bodů dal totiž devět v posledních třech a půl minutách. "Někdo na sebe zodpovědnost musí brát. Mám za to, že právě od toho jsem tady," uvedl čtyřiadvacetiletý LaVine.

Hostům, kterým stále chybí kvůli problémům s kolenem Blake Griffin, nepomohlo ani 25 bodů a 24 doskoků Andreho Drummonda. Hranici 20+20 v obou těchto statistikách překonal v této sezoně už potřetí. Derrick Rose, jenž v dresu Chicaga získal v roce 2011 cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy, přidal 23 bodů.

Los Angeles Lakers uspěli i díky triple-doublu LeBrona Jamese v Dallasu 119:110 po prodloužení. James zaznamenal 39 bodů, 12 doskoků a 16 asistencí. Dvacetiletý Slovinec Luka Dončič nezůstal na druhé straně pozadu a měl bilanci 31 bodů, 13 doskoků a 15 asistencí.

Naopak loňští mistři z Golden State bez zraněných Klaye Thompsona a Stephena Curryho již počtvrté prohráli, doma podlehli San Antoniu 110:127. "To, co se stalo, je šílené. Je ale pravda, že v posledních letech jsme zažili taky spoustu šťastných momentů. Proto nebudeme přemýšlet o tom, co pro nás zranění znamenají, spíš se budeme snažit pořád dělat svou práci a posouvat se dopředu," komentoval absenci opor trenér Steve Kerr.

Nejlepší ligový střelec James Harden dva dny po svém představení s 59 body předvedl "jen" 36 a s Houstonem musel strávit porážku v Brooklynu 116:123. Nejužitečnější hráč minulé sezony NBA Janis Adetokunbo naopak dovedl Milwaukee 29 body k úspěchu v Orlandu (123:91).

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Boston - New York 104:102, Brooklyn - Houston 123:116, Chicago - Detroit 112:106 (za domácí Satoranský 7 bodů, 6 asistencí), Dallas - LA Lakers 110:119 po prodl., Golden State - San Antonio 110:127, Indiana - Cleveland 102:95, Orlando - Milwaukee 91:123, Sacramento - Utah 102:101.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 4 4 0 100 2. Boston 5 4 1 80,0 Toronto 5 4 1 80,0 4. Brooklyn 5 2 3 40,0 5. New York 6 1 5 16,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 5 3 2 60,0 2. Cleveland 5 2 3 40,0 Indiana 5 2 3 40,0 4. Chicago 6 2 4 33,3 Detroit 6 2 4 33,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 5 4 1 80,0 2. Atlanta 5 2 3 40,0 Charlotte 5 2 3 40,0 Orlando 5 2 3 40,0 5. Washington 4 1 3 25,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 5 4 1 80,0 2. Dallas 5 3 2 60,0 Houston 5 3 2 60,0 4. Memphis 4 1 3 25,0 5. New Orleans 5 1 4 20,0

Severozápadní divize:

1. Minnesota 4 3 1 75,0 2. Utah 6 4 2 66,7 3. Denver 5 3 2 60,0 Portland 5 3 2 60,0 5. Oklahoma City 5 1 4 20,0

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 5 4 1 80,0 2. LA Clippers 6 4 2 66,7 3. Phoenix 5 3 2 60,0 4. Golden State 5 1 4 20,0 5. Sacramento 6 1 5 16,7